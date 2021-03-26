打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

全美接種新冠疫苗 的人逐漸增加，但也出現注射疫苗後仍感染的案例；新英格蘭醫學雜誌(The New England Journal of Medicine)公布的兩項研究報告指出，雖然機率非常低，但即使完成疫苗接種仍有染疫的風險，也因此明尼蘇達州公衛官員對該州89人已完成疫苗接種仍染疫「並不意外」。

該報告中的一項研究指出，德州大學西南醫學中心共8121名已接種疫苗的員工出現四例感染；另一項研究則是在聖地牙哥加州大學醫學體系及洛杉磯加大格芬醫學院，1萬4990人在完成第二劑輝瑞 (Pfizer)或莫德納 (Moderna)疫苗接種超過兩周後，仍有七人感染。

專家表示，這幾起案例證明接種疫苗後並非完全免疫，防疫措施仍不可忽視；聖地牙哥加大醫學系傳染病專家托瑞亞尼(Francesca J. Torriani)說：「民眾接種疫苗後不該就摘下口罩，在免疫規模達到一定程度前都不該掉以輕心。」

托瑞亞尼也說，這些後來感染的案例並非所有人都出現症狀，即使有症狀也都輕微，甚至有人完全沒有症狀；這證明疫苗確實有一定程度的保護力，能避免重症或住院治療。

截至22日，明尼蘇達州共86萬2955人完成疫苗接種，接種的疫苗包括分兩劑的輝瑞和莫德納，還有僅需一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

由於輝瑞及莫德納皆宣稱疫苗為95%有效，嬌生疫苗則是66%，該州傳染病中心主管依瑞斯曼(Kris Ehresmann)表示，有人注射後還感染並不意外。

北卡羅來納大學(University of North Carolina)甚至稱有些員工接種疫苗後染疫，卻沒有任何症狀；該校醫學中心主任沃爾(David Wohl)認為，疫苗確實如期發揮功效，其目的只在預防重症，而非完全免疫。

聯邦疾病防治中心(CDC)發言人諾德隆德(Kristen Nordlund)表示，目前當局正探究其中一項主要原因：「造成疫苗接種後感染的是否為特定變種病毒？」，但諾德隆德說：「這點目前仍沒有證據。」

范德堡大學(Vanderbilt University)傳染病專家沙夫納(William Schaffner)則說，另一個可能的原因是疫苗在免疫力較弱的人身上，有效性可能也會減弱。