CDC最新指南：未接種及打2針者 同室共處免戴罩

CDC的新指南建議，打完兩劑疫苗者在14天後，如與未接種者共處一室，可免戴口罩。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )本周頒布最新指南，家庭成員或親友之間，未接種疫苗 者與已完成接種者可在同一屋簷下相互接觸，而不需有口罩等防護措施；另一方面，若是兩個家庭接觸的場所，則至多只能有一人未接種疫苗，不然就應採取防護措施。

CDC提醒，「已接種」的定義是「最後一劑」疫苗施打之後兩周。

有線電視新聞網(CNN)報導，CDC流行病學家塔米(Tami Skoff)表示，假設所有未接種人來自同一家庭，且屬新冠重症低危險群的話，那在室內活動的時候，就不需要如戴口罩、保持社交距離 等防護措施。

塔米表示，這代表已接種的祖父母與未接種的兒女或孫子之間，只要無人屬重症高危險群的話，都可以在沒有防護措施的情況下，在同一屋簷的室內自由互動。

塔米指出，此情況有兩個例外，第一是與有重症風險者互動，第二是涉及到兩個以上的家庭聚會中，有超過一人尚未接種；塔米指出，遇此情境，則不論是否已經接種，都應採取防護措施。

塔米表示，如果一家庭有超過一個成員未接種的話，那家庭成員們要去拜訪另一家庭時，就應當採取防護措施，包含配戴口罩、維持社交距離，以及活動需在戶外等。

塔米舉例，兩個家庭的家長都已接種，而家中兒童沒有接種疫苗的話，兩家庭的聚會就應採取防護措施；另外，塔米也不建議帶未接種兒童上教堂，就算陪伴成人已經接種疫苗也是如此，以避免大規模群聚感染。

目前CDC仍建議，不論是否已經接種，都應該避免旅遊，且就算是已接種的民眾，仍應隨時配戴口罩，避免大型聚會活動，並在公共場所中盡可能保持社交距離等，若有任何可能的症狀，也應主動檢測。

CDC發布此新指南的原因，是因為疫苗逐漸普及，目前全國已有4636萬人完成接種兩劑疫苗，相當於全國人口的14%，另外，目前尚未對兒童接種疫苗，因此CDC仍建議，兒童應避免前往擁擠的環境。