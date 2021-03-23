美藉新疆鞏聯合陣線 中制裁歐盟敲山震虎

美中外交高層對話上周剛在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪以「中國 人不吃這一套」，回敬國務卿布林肯的「絕不要和美國 對著幹」的劍拔弩張交鋒中結束；迄今看不到雙方化解歧見的氛圍，隨之而來的互不友善動作，反而加深了既有的不快與歧見。

美國22日聯合歐盟、英國、加拿大等聯手譴責新疆 問題，甚至制裁，拉高同盟姿態向中國宣示價值戰爭開打；中國選擇性報復歐盟，對美國尚按兵不動，兩強這場面子與裡子都要的鬥爭，下一步動見觀瞻。

布林肯說了好多次新疆地區有「種族滅絕」問題，這是拜登政府首度針對新疆人權問題，發動制裁；不同於前任川普政府單幹戶的手法，拜登政府選擇拉幫結派，揪著歐盟、英國和加拿大一起制裁中國大陸官員；此外，美加澳紐英五國外長發表的聯合聲明也關切新疆，稱中國「侵犯人權證據確鑿」。

川普政府任內，制裁、商業黑名單、關閉總領事館、驅逐記者等等各種作法，幾乎周周都有最新宣布；川普不期待他國同仇敵愾，而是不斷單方面增加抗中籌碼；相較而言，拜登更偏向「聯合戰線」。

美中在上周的安克拉治對話中，一個盡情數落中國種種不是，另一個說美國沒有資格居高臨下同中國說話；會後雙方都沒把後續溝通的路堵死，中方還保留中美關係向前發展的空間，雙方看來皆無讓步空間，卻也「鬥而不破」。

對話結束沒多久，美國國務院透過發言系統否認新華社報導，澄清美中並未就氣候變遷成立工作小組；白宮國家安全顧問蘇利文的話就很清楚，美中可以在重疊利益之處合作，並不意味著包括氣候、伊朗等問題是「中國施恩美國」，「也不是美國要在其他議題上退讓交換」。

楊潔篪在會中以美國的「黑歷史」，回敬美國對中國「價值針貶」；他列舉美國屠殺黑人、干預威權失敗的歷史，要美國管好自己的事就好；未料美國馬上就與盟邦就新疆議題警告中國，將延續川普政府的作法，不會在此事上退讓，且這次不只美國，歐盟、英國和加拿大也都祭出制裁。

美中問題難解，加拿大與中國有人質外交爭議，最近遭中國拘留的加拿大人接受不公開審理，北京街頭匯聚了各國外交官，此時不宜惡化中加關係；相較之下，中國迅速對歐盟的制裁推出報復措施，可以看出中國仍有盤算，保留目前與美國折衝的迴旋空間。

布林肯的話說得直白，楊潔篪的「表演」成功收攬中國內部的支持；但在國際政治的領域主張「平起平坐」，可以是理想，卻絕非現實；如今，美國藉著新疆議題結合盟邦包圍中國，就看中國如何宣示，美國已沒有資格對中國說三道四。