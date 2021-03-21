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全美1/6成人 完成2劑疫苗接種 已注射1.21億劑

編譯陳韻涵／綜合20日電
聯邦疾病防治中心的最新數據顯示，約六分之一的美國成年人已完成接種新冠疫苗；圖為在馬里蘭州Landover市的一個疫苗中心，民眾在接種莫德納疫苗。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心的最新數據顯示，約六分之一的美國成年人已完成接種新冠疫苗；圖為在馬里蘭州Landover市的一個疫苗中心，民眾在接種莫德納疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)20日表示，約六分之一、約4300萬美國成年人已完成接種兩劑新冠病毒疫苗；目前美國已有過1億2100萬劑疫苗已注入國人手臂，近8000萬人已接種一劑。

CDC疫苗追蹤數據顯示，截至20日下午，約16.7%的成人，即六分之一的成人已經完成兩劑疫苗，65歲以上長者超過40%已完成兩劑。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)目前批准三款不同的新冠疫苗緊急使用授權(emergency use authorization，簡稱EUA)，分別是輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗，以及嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗。

在目前完成接種的美國人中，超過2100萬人接種輝瑞疫苗，1980萬人打莫德納疫苗，另有215萬人施打最新批准的嬌生疫苗。

拜登政府已兌現就任前的承諾，在就任100天不僅讓1億人接種，還超越此目標；不過，公共衛生專家仍持續呼籲人們不要懈怠防疫，繼續戴口罩並維持社交距離，遏止病毒及變種毒株進一步擴散。

不過，華盛頓郵報(The Washington Post)與無黨派的「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)調查顯示，儘管疫苗供應大增，健康照護人員僅半數接種。

大多數未接種的健康照護人員表示，還沒決定是否要打疫苗，且對新興且倉促批准的疫苗副作用感到關切；部分美國人也如此認為，遂遲未打疫苗。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，簡稱NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等公共衛生專家表示，為了要實現群體免疫，需要85%的人口接種疫苗。

CDC宣布這項疫苗數據的同一天，英國也宣布，超過一半的英國成年人，已經至少接種一劑新冠疫苗，此數據象徵英國出現變種毒株而再次封鎖的里程碑。

聯邦疾病防治中心的最新數據顯示，約六分之一的美國成年人已完成接種新冠疫苗；圖為在...
聯邦疾病防治中心的最新數據顯示，約六分之一的美國成年人已完成接種新冠疫苗；圖為在洛杉磯韓國城的疫苗中心，民眾在等候接種。(Getty Images)

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