我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

教室社交安全距離縮為3呎 教師工會反彈

編譯徐薏茹／綜合20日電
CDC將學生在教室的社交距離從六呎降為三呎，受到家長和學校普遍歡迎，但教師們仍有疑慮；圖為芝加哥的一所小學。(美聯社)
CDC將學生在教室的社交距離從六呎降為三呎，受到家長和學校普遍歡迎，但教師們仍有疑慮；圖為芝加哥的一所小學。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)公布新的指導方針，小學及部分較高年級學校可以將上課的社交距離從六呎縮短至三呎；公衛專家、家長和校方皆樂見新的指導方針，然而許多教師工會對此表示反對。

許多專家表示，現在有越來越多研究顯示只要實行其他防疫措施，六呎與三呎的保護作用並無太大差異；由於教室空間有限，先前規定的社交安全距離是重新開放校園的一大阻礙。

美國教師聯盟(American Federation of Teachers)的主席溫加頓(Randi Weingarten)指出，在進一步審核有關病毒在學校如何表現的研究之前，尤其是那些城市裡或資源不足的學校，她會對新的指導方針「保留判斷」，全國教育協會(National Education Association)主席也表達類似疑慮。

儘管如此，新的指南對某些學區仍有立即的影響，紐約市19日宣布將提供另一次機會，讓學生選擇當面授課，另外小學、學前班及身心障礙學童將於4月採用新的社交距離，同時審查中高級學校的社交距離準則。

然而在某些學區，尤其是西岸地區，新的指導方針還不足以促使校園重新開放，教師工會施加的壓力可能令計畫推遲。洛杉磯的學區及教師工會領袖同意4月開始允許部分學生回到教室上課，另一部分學生則繼續遠距教學。

此外，CDC建議學生用餐時仍然要保持6呎的社交距離，但教育工作者及工會擔心午餐時間學生拿下口罩仍會有風險。西雅圖計畫於接下來幾周重新開放小學半天，避開用餐時間，學生每天在學校上課的時間少於三小時，每周僅四天；有些學區則是每周停課一天，並在這天做深度清潔，但專家說此做法並無效益。

目前看來，即使公布新的指導方針，但關於重新開放校園的議題仍有許多爭議尚待解決。

CDC將學生在教室的社交距離從六呎降為三呎，但在教室以外的學校區域仍要保持六呎距...
CDC將學生在教室的社交距離從六呎降為三呎，但在教室以外的學校區域仍要保持六呎距離；圖為在肯塔基州路易斯維爾市一所小學，學生們在餐廳吃午餐。(路透)
學校當局正在爭辯是否在教室內，學童位座位保持3呎距離防疫就有效，可以儘量恢復實體...
學校當局正在爭辯是否在教室內，學童位座位保持3呎距離防疫就有效，可以儘量恢復實體上課。(美聯社)

社交距離 學區 教育

上一則

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

下一則

種族歧視vs.種族滅絕 美中聯合國又火爆過招

延伸閱讀

超越麻州 新澤西公校教育全美第一

超越麻州 新澤西公校教育全美第一
疫期學習落後？新州擬對學生春季考試評估

疫期學習落後？新州擬對學生春季考試評估
學區獲數十億聯邦資金 墨菲促新州學區重啟校園

學區獲數十億聯邦資金 墨菲促新州學區重啟校園
亞凱迪亞家長 倡議開展中英雙語教學

亞凱迪亞家長 倡議開展中英雙語教學

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11
切羅基郡警方17日表示，嫌犯為21歲白人男子龍恩，目前被控8項謀殺及殺人罪和1項嚴重襲擊罪。(路透)

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

2021-03-17 21:07
美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」