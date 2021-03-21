教室社交安全距離縮為3呎 教師工會反彈

CDC將學生在教室的社交距離從六呎降為三呎，受到家長和學校普遍歡迎，但教師們仍有疑慮；圖為芝加哥的一所小學。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)公布新的指導方針，小學及部分較高年級學校可以將上課的社交距離 從六呎縮短至三呎；公衛專家、家長和校方皆樂見新的指導方針，然而許多教師工會對此表示反對。

許多專家表示，現在有越來越多研究顯示只要實行其他防疫措施，六呎與三呎的保護作用並無太大差異；由於教室空間有限，先前規定的社交安全距離是重新開放校園的一大阻礙。

美國教師聯盟(American Federation of Teachers)的主席溫加頓(Randi Weingarten)指出，在進一步審核有關病毒在學校如何表現的研究之前，尤其是那些城市裡或資源不足的學校，她會對新的指導方針「保留判斷」，全國教育 協會(National Education Association)主席也表達類似疑慮。

儘管如此，新的指南對某些學區 仍有立即的影響，紐約市19日宣布將提供另一次機會，讓學生選擇當面授課，另外小學、學前班及身心障礙學童將於4月採用新的社交距離，同時審查中高級學校的社交距離準則。

然而在某些學區，尤其是西岸地區，新的指導方針還不足以促使校園重新開放，教師工會施加的壓力可能令計畫推遲。洛杉磯的學區及教師工會領袖同意4月開始允許部分學生回到教室上課，另一部分學生則繼續遠距教學。

此外，CDC建議學生用餐時仍然要保持6呎的社交距離，但教育工作者及工會擔心午餐時間學生拿下口罩仍會有風險。西雅圖計畫於接下來幾周重新開放小學半天，避開用餐時間，學生每天在學校上課的時間少於三小時，每周僅四天；有些學區則是每周停課一天，並在這天做深度清潔，但專家說此做法並無效益。

目前看來，即使公布新的指導方針，但關於重新開放校園的議題仍有許多爭議尚待解決。