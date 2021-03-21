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習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

編譯柯立偉／綜合20日電
有些美國民眾已經習慣了在家工作，圖為一位紐約州長島居民，在家中辦公室使用三塊電腦屏幕遠程工作，頗為舒適。(記者曹健／攝影)
有些美國民眾已經習慣了在家工作，圖為一位紐約州長島居民，在家中辦公室使用三塊電腦屏幕遠程工作，頗為舒適。(記者曹健／攝影)

新冠病毒疫苗已經開打，美國的也明顯緩解，居住在紐約的杜德維茲(David Dudovitz)上周接種第一劑新冠疫苗後，總算踏足闊別已久的室外，但在出門前，為了安全起見，仍然戴上N-95口罩和好幾罐的乾洗手液；「很多人說我瘋了，但我真的嚇壞了。這麼嚴重的疫情讓我很不安，我只是想多一層保護。」杜德維茲說。

疫情超過一年，很多人已經習慣了待在自己建立與世隔絕的「病毒保護洞」(Covid cave)中，但隨著疫苗施打，每日確診數驟降，拜登總統甚至訂出要讓民眾得以「小規模聚會慶祝國慶日」的目標；然而，像杜德維茲這樣不想回到「正常生活」的人卻不少。有的人是因為對疫情極端恐懼，有的人是因為不想重新融入社會，更有些人是因為害怕失去從因疫情而隔離的生活中意外獲得的好處。

德州居民弗格森(Ryan Ferguson)說，很想盡速回到正常生活，但同時也很擔心疫情期間健康狀況的改善會因此而告終；他說，以前都在辦公室吃午餐，現在因為每餐都自己煮，更能控制到底吃了些什麼。

從2020年6月至今，他已經瘦了95磅，而且睡得比以前更好，所以不是很想回辦公室上班。

住在舊金山的卡崔娜‧曼德南(Katrina Madrinan)也說，雖然自2019年12月起就無法回德州老家，但仍能在舊金山和德州的朋友玩線上遊戲連絡感情，而且在家工作還能讓自己趁工作空檔打掃屋子，如此一來晚上就有時間和男朋友帶小狗出去散步，可以的話也不想回辦公室上班。

康乃狄克大學心理系專家娜基亞‧哈莫雷(Nakia Hamlett)說，「在家工作讓人們放慢腳步，可以讓人們重新檢視過去無法仔細關注的事；哪些對你重要，哪些不重要，就都浮現出來了。」

疫情 德州 疫苗

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