聯邦航空管理局開鍘 搭機拒戴口罩 2人面臨逾萬罰鍰

聯邦航空管理局(FAA)開始對機上違規行為執行「零容忍」政策，將使包括拒戴口罩在內所有危及飛航安全的乘客面臨高額罰鍰，甚至監禁。(Getty Images)

聯邦航空管理局(FAA)17日宣布，捷藍航空(JetBlue)兩名乘客將面臨上萬元的罰鍰。該兩位乘客均拒絕服從空服員令其戴上口罩的指令，其中一人甚至口出穢言辱罵空服員。

捷藍航空於去年12月27日一架由波士頓 飛往波多黎各的班機上，有一名女性乘客多次拒絕空服員要求其戴口罩的指令，並大聲叫囂、辱罵空服員，甚至威脅要讓該名空服員被公司開除。當時機長基於飛航安全考量，決定原機折返波士頓。FAA表示。這位女性乘客的行為使她面臨最高可達2萬元的罰鍰。

事發不到一周後，12月31日一架由紐約飛往多明尼克的班機上，又有另名男性乘客拒絕戴口罩，還違反機上禁止飲食的規定，打開剛買的酒來喝。空服員雖然及時制止，要求戴口罩、禁止飲酒，並發出「違規行為警告書」，該名乘客反變本加厲，敲打上方置物櫃，並侮辱空服員。而後飛機準備落地，安全帶指示燈亮起後，該名男子又違規前往洗手間。班機靠橋後，該名男子旋即被執法人員帶走，目前FAA打算裁處1萬2250元的罰鍰。

這兩起事件均發生在FAA去年底宣布1月起將對機上違規行為執行「零容忍」政策的同一周，FAA的這項措施將使所有危及飛航安全的乘客面臨高額罰鍰，甚至監禁。

目前全美各家航空公司呈報FAA的旅客違規案件已有500餘件，大多是旅客拒戴口罩，FAA已裁處的案件約有20件，其中至少四人面臨高額罰款。FAA的零容忍政策原預計執行至1月底屆期，但官員指出已決議只要聯邦政府對口罩的禁令還在，零容忍政策就不會結束。

在眾多拒戴口罩的違規案例中，引起全美同聲譴責的，大概是拜登總統氣候變遷特使柯瑞 (John Kerry)在17日一架美國 航空自波士頓飛往華府的班機上未戴口罩的照片。雖然近期關於機上飲食規定已鬆綁，旅客可以暫時脫下口罩進食，但因照片上柯瑞並不是在吃東西，桌上也沒有食物或飲料，而引發熱議。

美國航空後續發表聲明指出「所有乘客在機上都必須戴上口罩，我們正著手調查這起事件。」白宮則尚未對此事有任何回復。