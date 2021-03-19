參院聽證會被質疑戴口罩作秀？佛奇駁火參議員保羅

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇18日在聯邦參院的聽證會上，與共和黨籍參議員保羅為口罩議題激烈交鋒互嗆。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)18日在聯邦參院的聽證會上，與肯塔基州共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)為口罩議題激烈交鋒互嗆；事因保羅聲稱從新冠肺炎康復，或接種疫苗 後就不會再感染新冠病毒，毋需再戴口罩；但佛奇完全不同意保羅的說法。

在參院衛生、教育、勞工及退休金委員會有關抗疫的聽證會上，本身是眼科醫生的保羅表示，民眾在接種疫苗後，就不應再戴口罩，因為他們感染的機會是0%。

肯塔基州共和黨籍參議員保羅。(Getty Images)

保羅對著佛奇說：「你已經接種了疫苗，還戴著兩個口罩，你再也不會受它(病毒)感染，接種疫苗後感染的機會是0%。」

他又指佛奇曾告知民眾，接種疫苗的人具有免疫力，但又要已接種疫苗的人戴口罩，這完全違背對免疫力的理解；保羅質疑佛奇：「(你)再戴口罩只是作秀嗎？」

保羅一直以來，對身兼白宮醫療首席顧問佛奇預測美國人仍須戴口罩直到2022年，感到沮喪及不滿。

但佛奇反嗆，戴口罩不是作秀，「我完全不同意你的的觀點」。

佛奇與保羅在新冠變種病毒 方面又互有爭拗；佛奇指出，新的、更高度具有傳染性的變種病毒對接種了疫苗，又或從新冠肺炎中康復的民眾構成了威脅；尤其是在南非首次發現的B.1.351毒株，疫苗失去保護作用。

佛奇表示，(嬌生公司)在南非的研究中，發現感染了原始菌株的人，若曝露於南非變異病毒時，就好像從未感染過一樣，沒有保護力。他又說，美國現在有變異病毒，因此還有戴口罩的必要。

在兩人互嗆前，聯邦疾病防治中心(CDC)3月8日發出指引，表示完全免疫的人，可以在室內與其他已接種疫苗的人聚會，毋需再戴口罩或保持社交距離。

但CDC建議，接種了疫苗的人在公共場所仍應戴口罩。

CDC表示，儘管愈來愈多的證據表明，接種了疫苗的人不大可能將病毒傳播給其他人，但目前仍不知道疫苗的保護期能持續多久，也不知道對預防變種病毒效果如何。