共和黨批邊界危機 國安部長：拆散移民家庭才是危機

拜登政府移民局長梅奧卡斯反駁共和黨批拜登政府造成邊界危機，指前政府拆散移民家庭才是危機。(歐新社)

拜登 總統上任近兩個月後，南部邊界無證移民危機的威脅日益擴大，引來多方批評，但國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)拒絕承認這是一場危機，更強調目前情況與前兩屆政府並不相同。

梅奧卡斯17日在眾院國安委員會的聽證會上，面對聯邦眾議員長達四小時敵對性的質詢，儘管他承認共和黨的兩個論點，即政府沒有充分通知收容無證移民兒童的社區以及有些人未經新冠檢測就釋放到社區。然而他強調已有解決問題的計畫，而且計畫已經展開，並會取得成功。

今次是拜登上台近兩個月後，政府高層第一次就移民問題攤牌。雖然拜登全力推翻前總統川普大幅減少合法及非法移民 人數的政策，卻因為無證移民的大幅飆升，使得他在政治方面受到攻擊。

最近幾個月越過邊境 入美人數持續增加，上個月已逾10萬人，為新冠疫情爆發前最高，更有可能是20年來的最高峰。

共和黨人歸咎於受到拜登的移民政策鼓舞，包括停建邊界圍牆、終止無證移民先在墨西哥等待。此外，川普政府以新冠疫情為由，拒絕無人陪同的無證兒童入美，但拜登准許他們入境之餘，更准許以透過庇護或其他原因，取得合法居留權。

德州共和黨眾議員麥考爾(Michael McCaul)抨擊，拜登政府的做法直接導致這場人道主義和邊境危機。

但梅奧卡斯拒絕在這問題上退讓，指出雖然川普政府採取反移民措施，然而他與歐巴馬一樣面對嚴峻的移民潮。他認為，解決的辦法就是就無證移民問題立法，繼續支持中美洲國家以及改善庇護程序等。

對於有關無證移民是否傳播新冠病毒的問題，梅奧卡斯承認，確實有人未經檢測便釋放到各個社區，但國安部已要求聯邦海關與邊境保護局(CBP)檢測任何被拘留的人，若發現呈陽性即須隔離。

梅奧卡斯重申，強行將一名兒童從他的父母手中奪走，並拆散這個家庭以阻止移民湧入，這才是人道主義危機。

來源：Reuters YouTube 頻道