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部分欠稅民眾 國稅局：新冠補助不減

編譯郭宣含／綜合16日電
1400元紓困金17日將匯進帳戶，民眾可上網檢查確認。(本報檔案照)
1400元紓困金17日將匯進帳戶，民眾可上網檢查確認。(本報檔案照)

國稅局(IRS)內部監督單位15日表示，國稅局同意，積欠聯邦稅務的部分民眾收到的新冠補助不會減少；但這項作法不適用於這些民眾積欠的其他稅務，包括州稅或者其他聯邦補助。

這是國會去年針對積欠政府債務所改變的政策，如果欠款民眾收到3月和12月批准的新冠補助當作2020年納稅減免，而非直接收到補助款的話，那麼這些人收到「紓困退款抵免」(Recovery Rebate Credit)後，會看到抵免額用來結算尚未支付的聯邦與州稅、社安金(Social Security)和退伍軍人事務相關欠款、學貸和撫養費等。

國稅局內部獨立監督組織「全國納稅人倡議」(National Taxpayer Advocate)律師艾琳．柯林斯(Erin Collins)1月提出這項不公平的作法，她表示數百萬人本來可以減稅，尤其是那些需要疫情補助的人，包括退伍軍人、社安金收受人和學生。

柯林斯15日在網誌寫到，國稅局以自身職權解決這項問題，至少可幫上有聯邦稅務問題的人；現在國稅局已同意，積欠聯邦稅務的部分民眾收到的新冠補助不會減少。她指出：「國稅局承諾會盡快辦到。」

不過，柯林斯表示，這項政策改變不適用於早已申報2020年退稅者，若搶在國稅局調整好必要的計算程式前提出申請者也不適用；多數欠款不受這項政策影響。

柯林斯說，國稅局仍須依法退額補償，才能對得上其他債務類別，包括州稅債務、超額支付的失業保險和聯邦補助。

根據柯林斯網誌，收到預付款的納稅人的待遇，明顯有別於未收到預付款而且必須申請紓困退款抵免的納稅人。

國會3月初批准的新一輪紓困補助中，也未改變減稅的相關規定。

柯林斯在網誌中表示：「這麼一來，法規會維持現有的不公平，直到2022年的報稅季。」

國稅局 紓困 社安金

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