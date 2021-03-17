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美日2+2會談指「中國不守秩序」 提及台海和平

編譯張佑生／綜合報導
美國國務卿布林肯(左)和國防部長奧斯丁(左二)和日本外相茂木敏充(右一)和防相岸信夫舉行會談。(Getty Images)
美國國務卿布林肯(左)和國防部長奧斯丁(左二)和日本外相茂木敏充(右一)和防相岸信夫舉行會談。(Getty Images)

美國與日本外交及國防首長舉行、俗稱「2加2會談」的「美日安全保障協議委員會」16日在東京舉行，代表美方參與次會談的國務卿布林肯及國防部長奧斯丁與日方在會後發表聲明，警告「中國與現行國際秩序不一致行徑，構成政治、經濟、軍事、科技等層面挑戰」；兩國部長承諾，中國如威嚇或侵略區內國家，將予反擊。雙方並確認台灣海峽和平安定的重要性。

對於日前美軍印太司令部司令戴維森在國會表示，擔心共軍在六年內犯台，美國國防部長奧斯丁表示不回答假設性問題，重點是儘速準備好因應美國或盟邦面對的挑戰。

美國國務卿布林肯及國防部長奧斯丁，這是兩人上任後首度出訪，旨在強化區域同盟並且向北京傳遞不會坐視的訊息；日本方面由外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫與會。

憂慮中國通過海警局可動武

會談後雙方簽署共同文件，對於北京在印太地區的威嚇和破壞穩定的行為表達反對，認為不符合現有的國際秩序，造成「政治、經濟、軍事和科技的挑戰」。與會的四人對於中國通過海警局可動武的海警法表示深感憂慮。

布林肯表示，美日對於和平解決區域內爭端都有共識，主張自由開放的印太區域：「如果中國使用威嚇和侵略遂行其目的，必要時我們將予以反擊」。

批緬鎮壓、重申北韓非核化

「中國」是美日會談的焦點，包括與日本對釣魚台的主權爭議以及新疆和台港局勢，另外也談到緬甸與北韓。布林肯批評緬甸軍方殘酷鎮壓和平示威者，美日也重申北韓非核化的目標。

布林肯與奧斯丁17日將訪問首爾，與南韓舉行2加2會談。北韓領導人金正恩胞妹金與正16日率先出招，透過朝中社發表聲明說：「我們趁這個機會警告試圖將硝煙味傳到我們國土的美國新政府，如果未來四年想睡得安穩，最好不要一開始就製造麻煩。」

布林肯對此不願置評，僅證實美方透過多重管道與北韓接觸但是都未獲回應，新的對北韓政策仍在評估。

奧斯丁：確保因應盟邦挑戰

聯合聲明特別提到維持台海和平與穩定的重要性，美國國防部長奧斯丁表示對於中國的特定時間表，「我不會涉入任何假設性問題。我的工作是確保我們盡可能儘速準備好因應我們或盟邦所面臨的挑戰」，他不願對印太司令戴維森的共軍六年內犯台說表態。

對於美日2加2會談聚焦中國威脅，中國外交部發言人趙立堅表示，美日交流合作應有助於增進國家間的相互理解與信任，有利於地區國家間的團結合作以及亞太地區的和平與穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。

中國 美國 布林肯

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聲明談及釣島與南海 美送日本「定心丸」

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