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聲明談及釣島與南海 美送日本「定心丸」

編譯中心／綜合報導
美國國防部長奧斯丁(左)16日在東京會談結束後，與日本防衛大臣岸信夫(右二)碰手腕致意，美國國務卿布林肯(左二)與日本外務大臣茂木敏充(右一)在旁觀看。(路透)
美國國防部長奧斯丁(左)16日在東京會談結束後，與日本防衛大臣岸信夫(右二)碰手腕致意，美國國務卿布林肯(左二)與日本外務大臣茂木敏充(右一)在旁觀看。(路透)

拜登新政府決定派國務卿布林肯和國防部長奧斯丁兩大內閣首長首次出訪就到日本，而非邀請日方官員到華府，兩人在日本發言也關注到日本在意的各項議題。此行對日本意義重大，因為日本向來將美國當成外交和安全政策基石。

布林肯16日先和日本外相茂木敏充會談，奧斯丁則與日本防衛大臣岸信夫會面，四人下午進行2加2會談，會後舉行聯合記者會並發表聲明。隨後布林肯和奧斯丁拜會日本首相菅義偉，菅義偉將在下月訪美，成為拜登上台後首位會面的外國領袖。

布林肯和茂木會談時，開宗明義就強調他和奧斯丁首次出訪就到日本，並非偶然，而是刻意來這裡「重申我們對盟邦的承諾」。

布林肯說，美國和盟友將在氣候變遷、網路安全和衛生等方面合作，「支持我們共享的價值」。他還強調，美日重視美日韓三國夥伴關係，顯示他此行將觸及日韓近來外交風波問題。布林肯表明「堅定不移」捍衛日本，並多次強調將和盟邦合作。

會後聲明觸及所有日本關切的議題。聲明中說，對於釣魚台群島（日本稱尖閣群島），美日反對任何單方面改變現狀或傷害日本對尖閣群島管轄的行為，且「嚴重關切」中國1月通過海警法「引起混亂局面」，同時重申反對中國在南海的「非法」海洋主權聲索。

對於香港與新疆維吾爾自治區的人權問題，聲明中表達「嚴重疑慮」，並確認著手處理北韓全面非核化課題以及確認盡快解決北韓綁架日本人問題。對於美軍在沖繩縣普天間機場搬遷到名護市邊野古地區，將盡早完成相關建設。

茂木敏充說，他與布林肯的雙邊會談中，中國相關議題占了絕大部分，並「表達強烈反對中國單方面試圖改變東海與南海現狀」。

日美在聲明中強調拓展新合作領域，包括太空和網路，並承諾今年稍後將再度舉行會議。日方強調將加強國防能力，與美國建立更強大的聯盟，美國則重申堅定信守美日安保條約，且確認條約適用範圍包含釣魚台群島。

這份面面俱到的聲明顯示，美國的區域聯盟關係在前總統川普時期經歷動盪後，試圖重新啟動的拜登政府已成功跨出第一步。

日本 布林肯 美國

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