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奧斯卡提名 趙婷「無依之地」入圍最佳導演等6獎

記者蘇詠智／綜合報導
「無依之地」導演趙婷被看好將成為首位獲奧斯卡最佳導演的華人女性。(美聯社)
「無依之地」導演趙婷被看好將成為首位獲奧斯卡最佳導演的華人女性。(美聯社)

第93屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，Netflix出品、描述經典名片「大國民」拍攝祕辛的「曼克」獲得十項提名，「無依之地」(又譯「游牧人生」)、「夢想之地」、「靜寂的鼓手」(又譯「金屬之聲」)、「芝加哥七人案：驚世審判」、「父親」和「猶大與黑色彌賽亞」等六部影片都獲得六項提名，堪稱史上罕見。

新冠肺炎疫情攪亂電影業的一年，奧斯卡戰況顯得混沌，早先被預期會是最強大片的「無依之地」，提名項數不及「曼克」，然而片子在各種指標性的重要項目無一漏失，反而比沒提名劇本、剪輯這兩大重要獎項的「曼克」更具贏面，各方也預期華裔導演趙婷可能成為史上首位獲奧斯卡最佳導演的華人女性。

「曼克」是本屆奧斯卡入圍最多項的大贏家。(圖取自Netflix)
「曼克」是本屆奧斯卡入圍最多項的大贏家。(圖取自Netflix)

描述南韓移民在美生活的「夢想之地」，承接去年「寄生上流」氣勢獲得最佳影片、導演、男主角等大獎提名，因「陰屍路」成名的韓裔男星史蒂芬元靠此片殺進準影帝名單，成為繼「國王與我」尤伯連納和「甘地」班金斯利後第三位入圍奧斯卡最佳男主角的亞裔男星。

奧斯卡過往被嫌過「太白」，今年情況巨變，五位準影帝有兩位亞裔、一位非裔、兩位是白人，五位準影后則有兩位是非裔，最佳男女配角也不乏非白人演員，南韓資深女星尹汝貞憑「夢想之地」入圍女配角，要大戰第八次提名的「絕望者之歌」葛倫克蘿絲，戰況勢必精采。

「夢想之地」來勢洶洶，頗有接棒去年大贏家「寄生上流」氣勢。(圖：傳影互動提供)
「夢想之地」來勢洶洶，頗有接棒去年大贏家「寄生上流」氣勢。(圖：傳影互動提供)

台灣影片「陽光普照」未能入圍最佳國際電影，香港影片「少年的你」則爆冷打進提名名單。之前「少年的你」呼聲並不算特別突出，片子是否足以代表香港也有爭議，但這些討論主要在華人區，票選奧斯卡名單的歐美影界人士恐怕沒有任何感覺。

因疫情造成影音串流平台大風行，眾多提名片沒經過戲院管道推出，改在平台上架，今年的奧斯卡氣氛顯得較往年稍冷。

始終對拿下小金人企圖心十足的Netflix，總共拿下35項提名，大勝傳統電影公司，只是奧斯卡過去幾年未能給Netflix的電影最佳影片，今年無論「曼克」或是「芝加哥七人案：驚世審判」呼聲都還不及「無依之地」，倒是「藍調天后」查德威克鮑斯曼得獎氣勢無可匹敵，應能為Netflix抱回影帝大獎。

「芝加哥七人案：驚世審判」是今年影音串流平台爭取奧斯卡的大片。(圖取自Netfl...
「芝加哥七人案：驚世審判」是今年影音串流平台爭取奧斯卡的大片。(圖取自Netflix)

提名 奧斯卡 入圍

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