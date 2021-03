葛謨性騷風波 CNN主播弟慘被踢出黃金時段

紐約州長葛謨(右)的性騷擾醜聞,連累弟弟克里斯(左)在CNN主持的節目被踢出黃金時段。(美聯社)

民主黨 籍紐約州 長葛謨 身陷性騷擾醜聞,外界撻伐聲浪不斷,也同時牽連胞弟、有線電視新聞網(CNN)主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo);儘管已有數名女性接連出面指控葛謨,他仍堅決表態拒絕辭去州長一職,讓克里斯的CNN節目在立場上愈顯尷尬,導致節目本周被踢出黃金時段。

自第七位女性出面指控葛謨後,12日的黃金時段已不見克里斯的身影,由「國情咨文」(State of the Union)節目主持人塔珀(Jake Tapper)取而代之。

CNN在10日宣布,將播放塔珀主持的特別節目「返校:孩子、新冠肺炎與重啟校園的戰爭」(Back to School: Kids, COVID and the Fight to Reopen,暫譯),取代克里斯的黃金時段節目。

CNN過去一直對葛謨的醜聞保持低調,但終究抵擋不過大批紐約州民主黨議員要求葛謨辭職的聲浪,於12日稍早由塔珀宣布這項消息。

兩周前克里斯在黃金時段節目中,以「很顯然的,我不能報導這則新聞,因為他是我哥哥」一句話,表態拒絕報導紐約州長的醜聞,遭外界批評和去年新冠疫情爆發時的態度大相逕庭;當時兩兄弟還一搭一唱地進行多次訪問、大讚州長防疫有佳,博得大量收視率,對照現在卻顯得格外諷刺。