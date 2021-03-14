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葛謨性騷風波 CNN主播弟慘被踢出黃金時段

編譯林梅婕／綜合13日電
紐約州長葛謨(右)的性騷擾醜聞，連累弟弟克里斯(左)在CNN主持的節目被踢出黃金時段。(美聯社)
紐約州長葛謨(右)的性騷擾醜聞，連累弟弟克里斯(左)在CNN主持的節目被踢出黃金時段。(美聯社)

民主黨紐約州葛謨身陷性騷擾醜聞，外界撻伐聲浪不斷，也同時牽連胞弟、有線電視新聞網(CNN)主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)；儘管已有數名女性接連出面指控葛謨，他仍堅決表態拒絕辭去州長一職，讓克里斯的CNN節目在立場上愈顯尷尬，導致節目本周被踢出黃金時段。

自第七位女性出面指控葛謨後，12日的黃金時段已不見克里斯的身影，由「國情咨文」(State of the Union)節目主持人塔珀(Jake Tapper)取而代之。

CNN在10日宣布，將播放塔珀主持的特別節目「返校：孩子、新冠肺炎與重啟校園的戰爭」(Back to School: Kids, COVID and the Fight to Reopen，暫譯)，取代克里斯的黃金時段節目。

CNN過去一直對葛謨的醜聞保持低調，但終究抵擋不過大批紐約州民主黨議員要求葛謨辭職的聲浪，於12日稍早由塔珀宣布這項消息。

兩周前克里斯在黃金時段節目中，以「很顯然的，我不能報導這則新聞，因為他是我哥哥」一句話，表態拒絕報導紐約州長的醜聞，遭外界批評和去年新冠疫情爆發時的態度大相逕庭；當時兩兄弟還一搭一唱地進行多次訪問、大讚州長防疫有佳，博得大量收視率，對照現在卻顯得格外諷刺。

葛謨 紐約州 民主黨

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