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政府電郵曝：FBI三年前賓州挖內戰黃金 恐達數噸之多

編譯郭宣含／綜合11日電

根據政府電郵與相關訴訟文件，聯邦調查局(FBI)探員2018年3月曾在賓州一處偏遠林地，尋找謠傳在內戰時期留下的極高價值黃金，甚至可能有數噸之多。

來源：YouTube

尋寶者在2018年3月13日領著FBI到匹茲堡東北邊約135哩處的森林Dent's Run，據傳北方「聯邦」(Union)在1863年將黃金運往賓州的美國鑄幣局時，黃金在半路上遺失或遭竊。

FBI長期以來拒絕證實其挖掘的真正原因，僅在過去幾年的文件中寫道，FBI探員在法院授權的挖掘令下，尋找「可能是文化遺跡的證據」。

FBI在任何場合中的答覆如出一轍：挖掘一無所獲。

然而帶領一小群聯邦探員到挖角現場的父子檔依舊認為，FBI挖出了某些東西，而且他們的律師克拉克(Bill Cluck)對此案緊追不捨，最後勝訴取得有關該次挖掘的政府電郵。

克拉克提供那些文件給美聯社，其中顯示聯邦執法人員確實在挖尋寶藏。

賓州助理檢察官紐頓(K.T. Newton)2018年將一封標為「機密」的電郵中表示：「我們認為藏匿範圍介於3乘5乘8吋至5乘5乘8吋之間。」

由於艾克郡(Elk County)屬於賓州州有地，FBI必須取得聯邦法院令才可以進入；法律作業增加紐頓與賓州保育與自然資源廳的首席律師麥納(Audrey Miner)的電郵通信。

麥納在2018年3月13日的電郵中質問紐頓，聯邦檢察官辦公室有何依據聲稱，若是找到那些黃金，可將黃金歸為聯邦所有？紐頓表示，聯邦書面證詞收到密封，並提議要在電話中細談。

根據當時與尋寶父子檔和FBI密切合作的格特勒(Warren Getler)，當時聘僱地球物理諮詢公司Enviroscan調查該山頂處的情況，該公司的重力儀數據顯示，地下有大量金屬物質，密度跟黃金一樣；格特勒表示，當時一名FBI探員表示：「約有七到九噸。」

這般重量的黃金在今日市值可達數億元；Enviroscan則以客戶隱私為由拒絕回應美聯社詢問，並稱FBI要求對於相關發現保持靜默。

內華達大學地質物理學教授路易(John Louie)表示，重力儀僅提供指標性數據，但無法證實發現結果。

尋寶父子檔曾與FBI達成協議，開挖時要在一旁觀看，不過官員證實開挖時將兩人限制在車上，而到挖掘結束時，這對父子只看到一個巨大空洞；FBI向來堅稱未找到任何東西。

FBI 賓州 美國

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