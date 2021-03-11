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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

民眾若有債務 1400元紓困支票恐被法院、銀行攔截

記者顏伶如／綜合報導

第三輪疫情紓困法案10日立法通過，待拜登總統簽署後，民眾將收到1400元紓困支票；但消費者權益保護組織警告，由於法院、銀行可能介入債務處理，某些民眾恐怕不能把全額款都放進口袋。

全國消費者倡議協會(National Association of Consumer Advocates)主任海恩斯(Christine Hines)指出，發放紓困支票的目的在於協助美國家庭度過難關，能夠購買三餐及日常生活必需品，「不是用來償還模糊甚至有時帶有爭議的債務」。

去年12月，國會在前總統川普任內通過規模9000億元疫情紓困法案，條文保護金額最多600元的紓困支票直接匯入戶頭，免遭債務扣押(garnishment)。

海恩斯指出，這次紓困法案立法過程中，由於民主黨急著讓法案迅速過關，沒有共和黨議員支持也能盡快送交拜登總統簽署，因此條文缺乏對紓困金額的保護。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席、俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)9日指出，計畫提出單獨法案，立法保障紓困支票金額不會落入追債機構。

魏登表示，兩黨議員去年聯手為紓困支票提供保護機制，「我希望共和黨參議員這次也能支持，保障收到1400元支票的家庭能把錢用來繳房租及購買日常用品」。

美國公共研究利益組織(U.S. Public Research Interest Group)主管聯邦消費者計畫主任米爾茲溫斯基(Ed Mierzwinski)指出，自從疫情發生後，在紓困法案裡納入避免債務扣押條款(Anti-garnishment provisions)，向來獲得兩黨議員高度支持，美國主要的銀行協會及消保團體也贊同。

全國消費者倡議協會、美國公共研究利益組織，以及其他十多個消保團體、銀行組織，都已呼籲國會領袖，應該通過立法保護民眾的紓困現金不被追債機構拿走；這些團體發表聯合聲明指出，國會應把紓困支票視為「福利」(benefits)，列入聯邦避免債務扣押條款適用範圍。

紓困金 支票 美國

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