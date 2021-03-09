葛理漢談川普：讓共和黨更強大 也可能毀了它

共和黨籍聯邦參議員葛理漢受訪說，共和黨有前總統川普，利大於弊。(美聯社)

共和黨 籍聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)上節目「Axios on HBO」大談前總統川普 ，他表示川普有其黑暗面，但也有宛如「魔法」的獨到之處，共和黨有他，利大於弊；他與川普即使在國會暴動後，仍是好友。

葛理漢表示，川普完成了聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)及已逝參議員「獨行俠」馬侃(John McCain)未能企及的成就，因此就算有其黑暗面，他仍嘗試不讓其過於脫軌。

葛理漢身為川普盟友，儘管他抨擊葛理漢的好友馬侃，言語更間接引發國會暴動，他仍在支持與批評間擺盪。他說：「我在做的是在將那股力量掌控好。對我來說，川普就像赫姆斯(Jesse Helms)、雷根(Ronald Reagan)和P.T.巴納姆(P.T. Barnum)的綜合體。」

他說：「川普能讓共和黨達到前所未有的境界，而且沒有其他人能做到；他能使共和黨更加強大，更為多元。」不過葛理漢也說：「他也可能毀了共和黨。」

葛理漢去年11月打贏美國史上最貴的參議員選戰之一，他深受共和黨選民喜愛；2016年在共和黨總統初選中，他曾質疑川普的精神狀態有問題。但川普勝選後，他就算批評其好友馬侃，仍受到葛理漢擁護。

不過在國會暴動後，葛理漢抨擊川普為暴動火上加油，「真的是夠了」。現在他帶著堅定的目的，重新接觸川普。

葛理漢說：「川普在暴動前是我的朋友，但在暴動後，我仍試圖與他維持關係，我仍然將他視為朋友。國會暴動是美國歷史上黑暗的一天，但我們必須放下，繼續向前進。」

他更表示：「我希望我們能延續能讓美國更加強大的政策，我相信對共和黨來說，有川普比沒川普來得更好。」葛理漢說，「羅穆尼沒做到，馬侃也沒做到，川普就是有他厲害的地方。的確有其黑暗面，但也有一股魔力。」

不過至今川普仍未對自己的敗選感到自責，依舊宣稱大獲全勝，葛理漢則透露：「我每天告訴他輸掉亞利桑納州的原因是抨擊已逝的馬侃，這比較是他聽得進去的。」