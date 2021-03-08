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舒默談1.9兆紓困案：援兵快到了

記者顏伶如／綜合報導
參院多數黨領袖、民主黨紐約聯邦參議員舒默稱參院表決通過的1兆9000億元疫情紓困法案，堪稱羅斯福新政(New Deal)推出以來，讓美國民眾脫離貧窮的最大規模包裹法案。(歐新社)
參院多數黨領袖、民主黨紐約聯邦參議員舒默稱參院表決通過的1兆9000億元疫情紓困法案，堪稱羅斯福新政(New Deal)推出以來，讓美國民眾脫離貧窮的最大規模包裹法案。(歐新社)

參院多數黨領袖、民主黨紐約聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)7日表示，參院6日表決通過的1兆9000億元疫情紓困法案，堪稱羅斯福新政(New Deal)推出以來，讓美國民眾脫離貧窮的最大規模包裹法案，可以讓紐約迅速踏上復甦之路。

眾院訂於9日表決疫情紓困法案，內容包括為個人年收入7萬5000元以下發放1400元紓困支票，夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下發放2800元紓困支票，另外還有為各州、城市發放數百億元紓困經費。法案當中也將為失業勞工發放每周300元額外失業補助，直到今年9月6日為止。目前聯邦政府發放的額外失業津貼，3月14日便將到期。

舒默在曼哈頓中城記者會上指出：「這波危機影響紐約民眾生活的所有層面。」他說：「高達1000億元紓困經費即將來到紐約，幾乎所有紐約客都將因此受惠。」

他指出：「對於困頓之中的紐約人，我要說的是：『援兵快到了。』」

舒默表示，紐約得到的紓困經費，比先前州長、市長開口要求的金額都來得高。

疫情期間，紐約大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority)由於運量減少陷入財務困難。疫情紓困法案過關後則將獲額大約65億元紓困預算。舒默指出，這筆經費到位之後，將足以避免任何地鐵、公車或通勤火車等服務班次遭到減班。

2020年間，國會連續通過兩項疫情紓困法案，紐約大都會運輸署總共收到大約80億紓困經費。運輸署官員先前要求追加80億紓困經費，好讓運輸署能夠維持收支平衡至2024年。舒默7日表示，會在未來的法案立法過程中，為運輸署爭取所需經費。

疫情法案當中為紐約學區提供大約90億元防疫預算。另外，根據法案內容，小企業管理署(Small Business Administration)為受到疫情衝擊的全美各地餐廳，提供共計286億元紓困貸款。

紓困 紐約 疫情

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