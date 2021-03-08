俄勒岡州發現「本土新變種」 由英變種病毒演化

俄勒岡健康暨科學大學(Oregon Health & Science University)研究團隊在該州找到一種當地出現的新冠病毒，目前正在迅速傳播。科學家指出，這種變種病毒 由英國 變種病毒衍生而來，與突變結合之後，恐將更容易躲過疫苗 。

然而，隨著疫苗接種規模持續擴大，民眾對防疫的意識似乎逐漸降低；專家擔心變種病毒感染案例正以指數型成長的趨勢下，很可能再度引發一波新的疫情。

據統計，雖然全球確診人數已連續六周保持下降，但在變種病毒的催化及快速擴張之下，終於使2月最後一周的染疫人數再度上升。

為此世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞指出：「我們感到很失望，但也不意外。我們需要各國同心協力的合作，一起對抗這起全球危機。」

迄今為止，研究人員只找到一起俄勒岡州本土變種病毒的感染案例。不過，基因分析報告顯示，這種新型變種病毒可能在當地社區傳播，但患者並未出現症狀。

主持研究的俄勒岡健康暨科學大學遺傳學者奧羅克(Brian O'Roak)表示，這種變種病毒並非從世界其他地點傳入俄勒岡州，「它是自發產生的」。他表示，已經將本土變種病毒的發現結果上傳到資料庫，分享給其他科學家。奧羅克所率領的研究團隊參與了聯邦疾病防治中心(CDC)的變種病毒追蹤調查。

最早在英國被發現的變種新冠病毒B.1.1.7在美國迅速傳播，全美46州累計已通報至少2500個感染案例。英國變種病毒比原本的新冠病毒傳染力更強，致命危險更高，估計在未來幾周將在美國確診案例當中占絕大多數。

研究人員發現，俄勒岡州本土變種病毒與英國變種病毒骨幹相同，但多了在南非、巴西及紐約市流傳變種病毒裡的E484K突變(又稱Eek突變)。

實驗室研究及南非臨床研究均發現，Eek突變會讓身體免疫系統反應變得遲鈍，已研發成功的疫苗也因此將變得保護效果降低。為了因應南非變種病毒，輝瑞(Pfizer)疫苗及莫德納(Moderna)疫苗各自都已針對更新版疫苗展開測試實驗。

奧羅克說，帶有Eek突變的B.1.1.7變種病毒在英國也有出現，不過俄勒岡州找到的新型變種病毒，似乎是自行演進出現的。