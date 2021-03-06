專家赴武漢追新冠疫源 世衛3月中公布報告

世界衛生組織(WHO)5日表示，由世衛 帶領專家赴中國武漢 追查新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)源頭的報告預期在3月中旬公布。與此同時，中國外交部當日強調，中方和世衛開展的是「聯合溯源研究」，不是調查。

路透報導，領導調查病毒源頭的世衛小組領導人班恩巴瑞(Peter Ben Embarek)在新聞簡報中表示：「目前時機是在14日至15日這一周。」

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)說：「並無期中報告的計畫，我們將會公布一份總結報告。秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)近期將收到專家小組的報告，我們將對建議內容進行討論。」

中央社報導，世衛國際專家組赴武漢進行疫情溯源並公布結論後持續引發質疑；26名科學家4日在華爾街日報發表公開信，質疑世衛與中國聯合進行的新冠溯源調查未能掌握全盤訊息，包括病毒是否從實驗室外流，真相難以大白，呼籲重啟獨立於世衛的調查。

中國外交部發言人汪文斌5日在記者會上答覆外媒相關提問時強調：「中國和世衛組織開展的是聯合溯源研究，不是調查；這一聯合研究是全球溯源研究的一部分。」

汪文斌說，世衛組織國際專家組的名單完全由世衛方面提出，來自十多個國家以及世衛組織、世界動物衛生組織、聯合國農糧組織等國際機構，既有科學獨立性，也有廣泛代表性。

他介紹，中方組織了中國相關領域頂級專家參與溯源工作，並動員大量技術人員為聯合專家組蒐集數據和資料提供必要支撐；「專家實地參訪需求由專家組自主提出，訪談物件和訪談內容由專家組現場自主確定，報告由專家組自行起草。」他稱，合作研究的結論反應了雙方專家共識，是客觀、科學和權威的。

王文斌說：「一些人罔顧科學事實，將溯源問題政治化，對專家組科學結論進行肆意曲解，鼓吹對特定國家進行『有罪推定』式的調查，這種行為不利於抗疫國際合作。」