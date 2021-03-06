調查朱利安尼在烏克蘭交易案 準司法部長加蘭德首務

朱利安尼在烏克蘭的商業活動，以及他在罷免美國駐烏克蘭大使過程中所扮演的角色已遭調查。(歐新社)

加蘭德(Merrick Garland)最快可於下星期獲確認出任司法部 長，而他面對的首個問題是如何調查及處理前紐約市長、前總統川普 的私人律師兼親密盟友朱利安尼(Rudy Giuliani)。

紐約曼哈頓聯邦檢察官去年夏天開始調查朱利安尼在烏克蘭 的商業活動，以及他在罷免美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)過程中所扮演的角色，這些事件是首度彈劾川普的核心；有關調查由於使用的手法引起爭議，最終陷於僵局。

之後檢察辦公室又回到調查的起點，至少是集中調查朱利安尼沒有註冊成為外國代理人，因而違反美國遊說法例。

據不願透露身分的政府官員透露，目前仍不清楚最新的調查範圍，但起碼有部分是涉及他在烏克蘭的交易活動；根據「外國代理人註冊法」，代表外國政府或實體展開遊說的人，必須政府登記，目的在於提高透明度。

一直以來，朱利安尼被指代表川普向烏克蘭施壓，要調查當時的民主黨總統候選人拜登及其兒子杭特(Hunter Biden)，挖他們的黑材料；此外川普逼退尤凡諾維契，他也扮演重要角色。

知情人士透露，聯邦檢察官去年要求搜查包括朱利安尼的一些通訊紀錄，但川普時代的司法部官員拒不在有關請求上簽字。

現在新的司法部長即將獲得確認，因此不得不面對川普時代尚未解決，且在政治上受到質疑的問題。最有可能首先重啟的，就是對朱利安尼的調查。至於朱利安尼最有可能的做法，就是辯稱他的活動是以總的私人律師身分，按總統的指示辦事，而非外國代理人，所以不需要註冊。

朱利安尼4日在給美聯社的一條短信中說，他從沒有代表外國人做任何事，並指責有關指控純粹是政治迫害。

聯邦檢察官辦公室對此拒絕置評。