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調查朱利安尼在烏克蘭交易案 準司法部長加蘭德首務

編譯盧炯燊／綜合5日電
朱利安尼在烏克蘭的商業活動，以及他在罷免美國駐烏克蘭大使過程中所扮演的角色已遭調查。(歐新社)
朱利安尼在烏克蘭的商業活動，以及他在罷免美國駐烏克蘭大使過程中所扮演的角色已遭調查。(歐新社)

加蘭德(Merrick Garland)最快可於下星期獲確認出任司法部長，而他面對的首個問題是如何調查及處理前紐約市長、前總統川普的私人律師兼親密盟友朱利安尼(Rudy Giuliani)。

紐約曼哈頓聯邦檢察官去年夏天開始調查朱利安尼在烏克蘭的商業活動，以及他在罷免美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)過程中所扮演的角色，這些事件是首度彈劾川普的核心；有關調查由於使用的手法引起爭議，最終陷於僵局。

之後檢察辦公室又回到調查的起點，至少是集中調查朱利安尼沒有註冊成為外國代理人，因而違反美國遊說法例。

據不願透露身分的政府官員透露，目前仍不清楚最新的調查範圍，但起碼有部分是涉及他在烏克蘭的交易活動；根據「外國代理人註冊法」，代表外國政府或實體展開遊說的人，必須政府登記，目的在於提高透明度。

一直以來，朱利安尼被指代表川普向烏克蘭施壓，要調查當時的民主黨總統候選人拜登及其兒子杭特(Hunter Biden)，挖他們的黑材料；此外川普逼退尤凡諾維契，他也扮演重要角色。

知情人士透露，聯邦檢察官去年要求搜查包括朱利安尼的一些通訊紀錄，但川普時代的司法部官員拒不在有關請求上簽字。

現在新的司法部長即將獲得確認，因此不得不面對川普時代尚未解決，且在政治上受到質疑的問題。最有可能首先重啟的，就是對朱利安尼的調查。至於朱利安尼最有可能的做法，就是辯稱他的活動是以總的私人律師身分，按總統的指示辦事，而非外國代理人，所以不需要註冊。

朱利安尼4日在給美聯社的一條短信中說，他從沒有代表外國人做任何事，並指責有關指控純粹是政治迫害。

聯邦檢察官辦公室對此拒絕置評。

加蘭德可於下周獲確認出任司法部長，他面對的首個問題是如何調查及處理前紐約市長、前...
加蘭德可於下周獲確認出任司法部長，他面對的首個問題是如何調查及處理前紐約市長、前總統川普的私人律師兼親密盟友朱利安尼之事。(路透)

川普 烏克蘭 司法部

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