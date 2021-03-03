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川普白宮前幕僚內鬥 納瓦羅「15頁栽贓報告」曝光

記者顏伶如／綜合報導
誰是「匿名」者？白宮前貿易顧問納瓦羅曾撰寫報告，誣陷前白宮國家安全副顧問維科茨，稱她是新書「警告」的神秘作者「匿名」。(路透)
誰是「匿名」者？白宮前貿易顧問納瓦羅曾撰寫報告，誣陷前白宮國家安全副顧問維科茨，稱她是新書「警告」的神秘作者「匿名」。(路透)

前總統川普任內白宮幕僚互鬥內幕曝光，根據Politico新聞網站取得資料，白宮前貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)曾撰寫一份長達15頁的報告，誣陷前任白宮國家安全副顧問維多利亞‧科茨(Victoria Coates)，指稱科茨是出版2019年爆料新書「警告」(A Warning)的神秘作者「匿名」。納瓦羅報告出爐後不久，科茨便被調離白宮，但國土安全部長前任幕僚長泰勒(Miles Taylor)2020年10月底公開坦承，自己正是「匿名」。

Politico新聞網站指出，從納瓦羅2019年12月2日提交給白宮的15頁備忘錄內容可以看出川普主政下的白宮，幕僚之間彼此背後誹謗，內鬥嚴重。報告當中雖然沒有指名道姓寫出科茨，但以各種描述讓她的身分呼之欲出。

納瓦羅寫道，「匿名」是一位「育有七名兒女的女性」、「中東問題專家，親以色列、反伊朗的鷹派人士」，並稱「匿名」與前國安顧問波頓(John Bolton)關係密切的「經驗豐富的作家」，在國家安全會議(NSC)任職，不是內閣成員等。

納瓦羅所寫的「匿名者的身份」(Identity of Anonymous)備忘錄報告出爐後，科茨2020年2月間被調離白宮，轉任能源部。

Politico新聞網站指出，納瓦羅在報告中拼湊各種不實理論，羅織科茨就是出版爆料書批評川普政府的神秘作者，並稱「匿名」害得白宮雞飛狗跳。

報導指出，前任川普政府官員透露，納瓦羅對於追查「匿名」的真實身份投入頗多心力，但備忘錄撰寫完成之後並未簽名。兩名前任官員說，納瓦羅2020年1月將備忘錄交給前白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)，但穆瓦尼從未採信納瓦羅的說詞。

消息人士表示，納瓦羅曾說川普知道這份備忘錄，納瓦羅對川普灌輸了科茨就是「匿名」的說詞。

科茨接受Politico新聞網站訪問時僅表示，曾經說有份備忘錄送交給川普。

一名知情官員透露，備忘錄正是科茨遭到開除的原因，至於為何納瓦羅會鎖定科茨，原因則是向來以民粹主義看待國際貿易的納瓦羅，「從一開始就咬定科茨是個全球主義者(globalist)」。

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