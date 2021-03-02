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加蘭德擁處理爆炸案經驗 參院司委會通過司法部長任命案

編譯潘勛、陳韻涵／綜合報導
聯邦參院司法委員會1日通過司法部長被提名人加蘭德的任命案。圖為他上月22日在參院作證。(路透)
聯邦參院司法委員會1日通過司法部長被提名人加蘭德的任命案。圖為他上月22日在參院作證。(路透)

聯邦參院司法委員會1日投票，以15票比七票推進司法部長被提名人加蘭德(Merrick Garland)的任命案，參院未來幾天將舉行正式確認投票。

加蘭德素以中庸、願意尋求共識聞名，若順利上任，將面臨處理國內恐怖活動大增的難題；他的前同僚表示，加蘭德有處理1995年奧克拉荷馬市聯邦大樓爆炸案等恐怖攻擊的經驗，提呈龐雜證據時能有條不紊，由他出任司法部長，定能在自由與維護安全之間調和鼎鼐，尊重公民自由。

加蘭德2016年任聯邦上訴法院法官時，曾獲提名為最高法院大法官，卻因共和黨杯葛，鎩羽而歸。

司法委員會主席德賓(Richard Durbin)盛讚加蘭德是不二人選、令人敬重的法學學者，在經歷前總統川普四年來的混亂後，充分具備領導司法部的特質。

參院司法委員會高階共和黨聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)屬意加蘭德出任司法部長，稱他為「誠實的男人」但「得面對艱難的工作」。

華盛頓郵報報導，1995年麥克維(Timothy McVeigh)以卡車載炸彈，炸毀奧克拉荷馬市聯邦大樓一隅，造成168人喪生，數百人受傷事件，時任司法部高級官員的加蘭德雖鼓勵檢察官加速提告，但不忘梳理龐大的證據；他指出，「別讓龐雜紊亂埋住罪行」；麥克維遭定罪，並於2001年伏法。

調查麥克維罪行的首席檢察官哈茲勒(Joe Hartzler)把「別讓龐雜紊亂埋住罪行」寫在紙上，掛到辦公室牆壁，視為激勵團隊的口號；後來還把那張寫有加蘭德忠告的紙張，捐給奧克蘭市國家紀念館，直到今天那張紙仍懸掛於館內。

曾與加蘭德共事、處理奧克拉荷馬市爆炸案等國內恐怖活動的人表示，加蘭德辦案歷練豐富，地位絕佳，可以面對當前危機。

前司法部副部長葛瑞里克(Jamie Gorelick)1990年代曾與加蘭德共事。他表示，好的司法部長，對美國在自由及安全兩者間來回搖擺，領悟力要很敏銳；任命加蘭德當司法部長，國家的收穫之一，在他熟稔這種來回搖擺，懂得有必要尊重民權，又滿足人民對安全的需求。

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