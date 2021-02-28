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川普今亮相CPAC壓軸演說 白宮無視冷處理

編譯林育正／綜合27日電

保守派政治行動會議(Conservative Political Action Conference, CPAC)本周末在佛州奧蘭多舉行，前總統川普28日壓軸演說，可能對現任總統拜登展開一番抨擊，但拜登政府早已擬定對策，預計將以無視的方式冷處理。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)向媒體表示：「前總統川普說的話，絕對不會是我們的焦點。」根據政壇老將與歷史學家的說法，選擇無視的策略曾在過去奏效。

前民主黨策士、南卡羅來納州大學未來政治中心主任史朗姆(Bob Shrum)則說：「拜登遵守老派的政治原則，那就是別衝到火車事故前。」

根據蓋洛普(Gallup)民調，拜登的支持率自從1月20日上任以來，皆維持在55%以上；此外民眾對於白宮1兆9000億元的新冠疫情紓困案的支持度也有所提升。

史朗姆還說：「一位支持率60%的人跟支持率只有33%的人有什麼好吵的？這根本說不過去吧。」民主黨策士艾門多(Steve Elmendorf)也表示認同。

艾門多表示：「拜登的一大優勢在於，他將選戰聚焦在未來；把重點放在新冠肺炎疫情與經濟是正確的策略。」

對比之下，共和黨人士仍陷入如何處理川普遺留的影響力中，幾位在川普彈劾案中投下有罪票的參議員，都遭到黨內譴責；艾門多說：「共和黨自己就因為川普吵得不可開交，我們該讓他們繼續吵，隔岸觀火就行了。」

28日，川普發表演說時，預計將警告支持彈劾案的共和黨議員，並且痛批拜登廣納移民；儘管如此，白宮決定輕鬆以對冷處理。

不過也有專家認為聯邦政府應做出回應，曾當過前總統柯林頓(Bill Clinton)等四位總統顧問的葛根(David Gergen)表示：「若川普的言論威脅憲政體制，碰觸道德底線，拜登將被迫發聲。」

拜登 川普 白宮

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