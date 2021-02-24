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美12歲以上青少年 夏末前可打疫苗 輝瑞、莫德納招募試驗

編譯陳韻涵／綜合23日電
輝瑞和莫德納已開始招募12歲以上的青少年參與臨床試驗，希望能在夏末前提出疫苗試驗的結果。 圖為學生正在上網課。(Getty Images)
輝瑞和莫德納已開始招募12歲以上的青少年參與臨床試驗，希望能在夏末前提出疫苗試驗的結果。 圖為學生正在上網課。(Getty Images)

在許多高風險成人接種新冠疫苗獲得免疫力之際，許多家長想知道，孩子什麼時候可以打疫苗？公衛官員表示，夏末之前。

輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)已經開始招募12歲以上的青少年參與臨床試驗，希望能在夏末前提出疫苗試驗的結果，待評估12歲以上青少年接種疫苗的情況後，再對更小的幼童做實驗。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)通常需要幾周審查臨床試驗的數據並授權使用疫苗。

另外三家疫苗製造商，嬌生(Johnson & Johnson)、Novavax和阿斯特捷利康(AstraZeneca)也都有對青少年進行疫苗檢測，但進度不比輝瑞和莫德納。

當研究人員檢測成人藥物或疫苗後，會隨著年齡遞減而往下探測相關藥物的可行性，觀察疫苗效能及預料之外的副作用。

國家過敏與傳染病研究院(NIAID)傳染病專家埃貝爾丁(Emily Erbelding)說：「在初期階段就針對兒童進行測試很不尋常。」

除了那些可以從小兒開始預防的疾病之外，諸如肺炎鏈球菌(pneumococcal)、腦膜炎雙球菌(Meningococcus)或輪狀病毒(rotavirus)，才會優先以兒童為測試對象。

賓州大學與FDA疫苗顧問小組成員奧菲特(Paul Offit)表示，新冠疫苗優先並授權成人施用有其道理，因為新冠病毒在此年齡層中迅速快散且這群人的致死率較高。

奧菲特說：「我們試圖拯救性命，讓人們不用入住加護病房甚至死亡。」這也是新冠疫苗優先給高風險的高齡人口或有宿疾病史者接種的原因。

21歲以下的青少年占全美人口約四分之一，但這群人的新冠病歿率不到1%；然而，仍有約2%的兒童確診且需要住院，另有至少227名兒童病歿。

紐約西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)傳染病學者、疫苗專家克莉絲汀‧奧利佛(Kristin Oliver)說：「這是在兒童之間明顯的疾病，只是沒有成人群體明顯。」

輝瑞和莫德納已開始招募12歲以上的青少年參與臨床試驗，希望能在夏末前提出疫苗試驗...
輝瑞和莫德納已開始招募12歲以上的青少年參與臨床試驗，希望能在夏末前提出疫苗試驗的結果。 圖為學生正在上網課。(Getty Images)

疫苗 檢測 莫德納

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