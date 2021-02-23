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來自火星的聲音！NASA公布毅力號第1支登陸影片

編譯陳韻涵／綜合22日電
NASA於22日公布18日著陸火星的探測器「毅力號」的新一批視頻與照片，描述毅力號進入火星大氣，於距離火星表面上空七哩時展開降落傘並著陸的畫面。(美聯社)
NASA於22日公布18日著陸火星的探測器「毅力號」的新一批視頻與照片，描述毅力號進入火星大氣，於距離火星表面上空七哩時展開降落傘並著陸的畫面。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)22日公布18日著陸火星的探測器「毅力號」(Perseverance)的新一批視頻與照片，描述毅力號「如何登陸火星」，讓人類更了解這顆紅色星球上的景觀與聲音。

NASA任務控制小組成員暱稱毅力號為「波西」(Percy)，新公布的230秒視頻內容是波西進入火星大氣，於距離火星表面上空七哩時展開降落傘並著陸的畫面。

影音來源：NASA YouTube

搭載23具攝影機的毅力號著陸後，錄下火星風沙飛揚，以及波西運作的聲響。

毅力號的麥克風在降落過程中並未收到任何「可用數據」，但波西挺過了這恐怖艱難的七分鐘降落任務。

探測器任務的推特帳號分享這段視頻寫道：「既然你們看過火星了，聽聽看吧；戴起耳機，聆聽來自我其中一個麥克風的第一道聲響。」

NASA科學任務負責人朱布肯(Thomas Zurbuchen)在聲明中表示，「這段毅力號降落的視頻，紀錄的是不用穿壓力衣，卻最接近登陸火星的時刻。」

他說：「這成為每一位年輕人必看的畫面，他們不僅想探索世界，打造能抵達火星的太空船，還想成為在未來達成無懼目標的探索團隊成員。」

團隊也分享了毅力號首度展降落傘的視頻，過去太空船回傳的「視頻」往往是眾多圖像組成的動圖(GIF)，但毅力號的攝影機具有錄影功能，其搭載的23具攝影機可以伸縮鏡頭並捕捉彩色畫面。

毅力號探測器和帶著它的「創新號」(Ingenuity)火星直升機18日降落火星，成功登陸後利用2006年起環繞火星的NASA火星勘測軌道衛星(Mars Reconnaissance Orbiter)回傳照片。

毅力號18日傳回第一批黑白照片，19日分享了第一批彩色照片；探測器也傳回前所未見的視角，分享火星上所見所聞。

 NASA代理署長朱爾契克(Steve Jurczyk)說：「對於那些想了解如何登陸火星，或登陸火星為何如此困難者，或想知道這到底有多酷，現在可以看清楚了。」

他說：「毅力號(的火星探索任務)才剛開始，就已經提供了太空探索歷史上最具標誌性的影像，這凸顯了前往火星飛行工具所需具備的工程精準度。」

NASA於22日公布18日著陸火星的探測器「毅力號」的新一批視頻與照片，描述毅力...
NASA於22日公布18日著陸火星的探測器「毅力號」的新一批視頻與照片，描述毅力號進入火星大氣，於距離火星表面上空七哩時展開降落傘並著陸的畫面。(Getty Images)

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