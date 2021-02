來自火星的聲音！NASA公布毅力號第1支登陸影片

國家航空暨太空總署(NASA )22日公布18日著陸火星 的探測器「毅力號 」(Perseverance)的新一批視頻與照片,描述毅力號「如何登陸火星」,讓人類更了解這顆紅色星球上的景觀與聲音。

NASA任務控制小組成員暱稱毅力號為「波西」(Percy),新公布的230秒視頻內容是波西進入火星大氣,於距離火星表面上空七哩時展開降落傘並著陸的畫面。

影音來源:NASA YouTube

搭載23具攝影機的毅力號著陸後,錄下火星風沙飛揚,以及波西運作的聲響。

毅力號的麥克風在降落過程中並未收到任何「可用數據」,但波西挺過了這恐怖艱難的七分鐘降落任務。

探測器任務的推特帳號分享這段視頻寫道:「既然你們看過火星了,聽聽看吧;戴起耳機,聆聽來自我其中一個麥克風的第一道聲響。」

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars