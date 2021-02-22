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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

救命處方藥價漲不停 國會立法要政府干預

編譯徐薏茹／綜合21日電
胰島素等救命處方藥價漲不停，國會可望立法要政府干預。(美聯社)
胰島素等救命處方藥價漲不停，國會可望立法要政府干預。(美聯社)

民主黨現今控制參眾兩院，有望在2021年實現長期的目標，藉由允許政府直接與藥廠協商來控制上漲的處方藥價格。

近幾年大眾對於胰島素及其他救命藥物價格上漲越來越不滿，但國會一直無法完成相關的立法改革，價格協商可能於今年稍晚被納入一項協調法案(reconciliation bill)，參院只需要51票通過且不能有冗長辯論阻礙。

去年共和黨聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)及民主黨參議員魏登(Ron Wyden)的提案在參院獲得支持，但該法案並未涵蓋價格協商，時任參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)當時拒絕在選舉年將該法案付諸表決。

但若是透過協調法案執行，民主黨就不需要與共和黨抗衡，民主黨因此希望規模能比葛拉斯理及魏登的法案更大，新提案將限制年長者的自付費用，抑制價格通膨，但不允許政府進行價格協商；這項提案將顛覆製藥產業，多年來製藥產業花費龐大的資金投入遊說及競選活動中。

民主黨也可能會回頭擁抱「HR3法案」，該法案去年在眾院獲得支持，但在參院被擋下；HR3法案的主要內容已推行多年，該法案允許政府針對聯邦醫療保險(Medicare)涵蓋的藥物與藥廠協商價格，藥廠必須將價格範圍擴大至私人保險公司；這將完全改變美國支付藥物的方式，根據國會預算處(CBO)的分析，十年裡能為聯邦政府省下4560多億元。

但這項議案遭到共和黨及製藥商強力反對，若議案通過可能讓他們損失收入，據CBO預估將導致未來20年美國上市的藥物少了40種。

但民主黨指出品牌藥物與保險計畫價格上漲，迫使病患限量配給胰島素和其他藥物，民主黨也提及HR3法案涵蓋100億元的預算給生物醫學研究。

不過要推動法案，首先民主黨得先解決內部分歧，光是關於HR3法案範疇的協商就已花了約一年的時間，而無論製藥商如何遊說，民主黨顯然有意要實現改革目標。

民主黨 聯邦醫療保險 參院

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