德州災情慘 參議員赴墨度假遭轟 火速趕回：遺憾

德州遭逢冬季風暴重創，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲卻帶著妻小飛往墨西哥坎昆度假，引來一片罵聲，迫使克魯茲18日提早返回德州。(路透)

德州 遭逢冬季風暴重創，就在大停電讓上百萬州民苦不堪言之際，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)帶著妻小飛往墨西哥 旅遊勝地坎昆(Cancun)度假，多張照片17日晚間在社群網站熱傳後，引來一片罵聲，迫使克魯茲發表聲明，並於18日提早返回德州，但在機場內、住宅外都遭民眾抗議。

民主黨德州黨部在推特發文，要求克魯茲辭職下台；克魯茲18日下午返抵休士頓，一下飛機便有兩名員警護送；休士頓機場則出現為克魯茲「接機」的抗議民眾，舉著寫有「泰德，有24人死亡」(24 dead, Ted!)的海報。

克魯茲發表聲明指出，年齡分別為10歲、12歲的女兒17日向他提出要求，希望能去墨西哥跟朋友一起度假，因此他與妻子海蒂(Heidi )在幾個小時之後，便搭上了飛機。

他在回到住處後受訪表示，他的上述決定「顯然是個錯誤」，他對此感到「遺憾」。

根據媒體報導，克魯茲住家外圍18日也聚集了抗議民眾，舉著「辭職」海報。

克魯斯夫妻與女兒卡洛琳(Caroline) 、凱薩琳(Cathryn)一行，被民眾發現17日下午4時搭乘聯合航空公司(United Airlines)前往墨西哥坎昆的班機。克魯茲在登機門、航空公司貴賓室與機艙內均被不同民眾拍到照片。照片中，克魯茲在機場與機艙內所戴的口罩，與日前在參院被媒體拍到的口罩一模一樣，印有「想要就來拿」(come and take it)字樣。

就在克魯茲一家四口出國度假的同時，數百萬德州民眾在酷寒底下，已經連續第四天停水停電；航空公司乘客名單紀錄顯示，克魯茲等待升等商務艙候補，但海蒂則沒有候補升等。

媒體報導指出，克魯茲一家17日晚間飛抵坎昆後，直接入住每晚要價400元的麗池卡登酒店(Ritz-Carlton)；由於輿論反彈，原訂20日才要返回德州的克魯茲，臨時提早回國，只在坎昆停留一夜。

克魯茲18日在坎昆機場發表聲明解釋，身為一個「好父親」此行只是把女兒送到墨西哥而已，馬上就要趕回家處理德州的缺電危機。不過，克魯茲的聲明發表後，立即挨批一旦遭到輿論批評，立即甩鍋給孩子。

克魯茲發表聲明之前，消息人士對福斯新聞網及紐約時報指出，克魯茲全家的坎昆之旅是早就安排好的行程。克魯茲在被民眾拍到的照片，拖著大號行李箱。

美國廣播公司(ABC)報導，克魯茲一家人出發度假前，克魯茲辦公室曾聯絡休士頓警察局，要求派員協助。