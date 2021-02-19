我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2789萬 破49萬死

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

德州災情慘 參議員赴墨度假遭轟 火速趕回：遺憾

記者顏伶如／綜合報導
德州遭逢冬季風暴重創，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲卻帶著妻小飛往墨西哥坎昆度假，引來一片罵聲，迫使克魯茲18日提早返回德州。(路透)
德州遭逢冬季風暴重創，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲卻帶著妻小飛往墨西哥坎昆度假，引來一片罵聲，迫使克魯茲18日提早返回德州。(路透)

德州遭逢冬季風暴重創，就在大停電讓上百萬州民苦不堪言之際，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)帶著妻小飛往墨西哥旅遊勝地坎昆(Cancun)度假，多張照片17日晚間在社群網站熱傳後，引來一片罵聲，迫使克魯茲發表聲明，並於18日提早返回德州，但在機場內、住宅外都遭民眾抗議。

民主黨德州黨部在推特發文，要求克魯茲辭職下台；克魯茲18日下午返抵休士頓，一下飛機便有兩名員警護送；休士頓機場則出現為克魯茲「接機」的抗議民眾，舉著寫有「泰德，有24人死亡」(24 dead, Ted!)的海報。

克魯茲發表聲明指出，年齡分別為10歲、12歲的女兒17日向他提出要求，希望能去墨西哥跟朋友一起度假，因此他與妻子海蒂(Heidi )在幾個小時之後，便搭上了飛機。

他在回到住處後受訪表示，他的上述決定「顯然是個錯誤」，他對此感到「遺憾」。

根據媒體報導，克魯茲住家外圍18日也聚集了抗議民眾，舉著「辭職」海報。

克魯斯夫妻與女兒卡洛琳(Caroline) 、凱薩琳(Cathryn)一行，被民眾發現17日下午4時搭乘聯合航空公司(United Airlines)前往墨西哥坎昆的班機。克魯茲在登機門、航空公司貴賓室與機艙內均被不同民眾拍到照片。照片中，克魯茲在機場與機艙內所戴的口罩，與日前在參院被媒體拍到的口罩一模一樣，印有「想要就來拿」(come and take it)字樣。

就在克魯茲一家四口出國度假的同時，數百萬德州民眾在酷寒底下，已經連續第四天停水停電；航空公司乘客名單紀錄顯示，克魯茲等待升等商務艙候補，但海蒂則沒有候補升等。

媒體報導指出，克魯茲一家17日晚間飛抵坎昆後，直接入住每晚要價400元的麗池卡登酒店(Ritz-Carlton)；由於輿論反彈，原訂20日才要返回德州的克魯茲，臨時提早回國，只在坎昆停留一夜。

克魯茲18日在坎昆機場發表聲明解釋，身為一個「好父親」此行只是把女兒送到墨西哥而已，馬上就要趕回家處理德州的缺電危機。不過，克魯茲的聲明發表後，立即挨批一旦遭到輿論批評，立即甩鍋給孩子。

克魯茲發表聲明之前，消息人士對福斯新聞網及紐約時報指出，克魯茲全家的坎昆之旅是早就安排好的行程。克魯茲在被民眾拍到的照片，拖著大號行李箱。

美國廣播公司(ABC)報導，克魯茲一家人出發度假前，克魯茲辦公室曾聯絡休士頓警察局，要求派員協助。

克魯茲 德州 墨西哥

上一則

德州求生╱融雪當水喝 水桶接雨水沖廁所

下一則

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

延伸閱讀

世界晚報／拜登「全面移民改革」揭曉 國會挑戰重重

世界晚報／拜登「全面移民改革」揭曉 國會挑戰重重
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
MLB／連6年30轟 克魯茲留雙城續約

MLB／連6年30轟 克魯茲留雙城續約

熱門新聞

潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
拜登總統(右)與第一夫人吉兒，向所有過農曆新年的人祝賀新年快樂。(擷自推特)

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

2021-02-12 20:55
國會參院13日下午就川普總統被控煽動群眾攻擊國會彈劾案投票，以57票比43票，宣判川普無罪。(美聯社)

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

2021-02-13 17:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%