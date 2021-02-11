CDC研究：外科口罩+布口罩 可擋95%病毒顆粒

CDC10日指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

美國 新冠新增確診人數連三天低於10萬人，新冠住院病患更降至8萬人以下，儘管疫情 數據好轉，但隨著新冠變種病毒逐漸在美國擴散，專家擔心疫情趨緩僅是「暴風雨前的寧靜」；而聯邦疾病防治中心(CDC )10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。

CDC在最新實驗中讓兩個戴口罩的「仿真頭」彼此間隔六呎，查看一方可能吸入多少由對方噴出的新冠病毒大小的顆粒物；結果發現，戴一個外科手術口罩或一個布口罩，能阻斷40%的顆粒物，但若再額外戴上一個外科手術口罩，阻隔率可達80%；若雙方都戴兩個口罩，則可阻隔超過95%的顆粒物。

但CDC並未因此建議所有人戴上兩個口罩，目前仍在全力以赴爭取讓更多人戴上口罩，並正確戴口罩。

CDC更新口罩指南指出，在布口罩之上再戴一個一次性外科手術口罩，可更貼合提供額外保護；若正確配戴，兩個口罩能縮小「可能讓病毒顆粒物溜進去」的口罩邊緣縫隙。

此外，CDC也將下架去年發布的「自製口罩指南」頁面，當時因口罩供應不足，CDC曾鼓勵公眾自製口罩防範病毒傳播。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至10日晚間，全球新冠肺炎確診1億729萬7808例，死亡235萬1972人；美國確診2727萬9523例，死亡47萬1184人。

美國新冠肺炎新增確診已連三天低於10萬人；據紐約時報統計，9日新增確診9萬6460例與至少3167人病歿，過去一周單日平均新增確診10萬8144例，比過去兩周單日平均減少35%。

以一周的單日平均新增確診人數來看，美國過去一個月大減約56%；住院人數則自1月6日高峰以來減少約40%。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，美國新冠住院病患9日首次降到8萬人以下，10日已減至7萬6979人，其中1萬5788人在加護病房，5121人戴呼吸罩。

不過專家擔心疫情趨減只是曇花一現，更具傳染力的新冠變種病毒開始在國內傳播，專家表示得「看情況」才能判斷這些變種病毒會不會再次引爆疫情，這也為接種疫苗計畫增添不少壓力。目前美國新冠疫苗接種比率對疫情影響仍有限，數據顯示其他國家嚴控疫情，但美國多數地方並無這類嚴格防疫措施。