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倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

倫敦帝大研究：20到49歲是助長美去年疫情擴散禍首

編譯陳韻涵／綜合4日電
研究指出，20歲到49歲的青壯年是助長新冠病毒去年迅速在美國擴散的罪魁禍首。圖為洛杉磯一名食客3日在大中央市場消費。 (路透)
研究指出，20歲到49歲的青壯年是助長新冠病毒去年迅速在美國擴散的罪魁禍首。圖為洛杉磯一名食客3日在大中央市場消費。 (路透)

刊載於「科學」(Science)期刊的英國倫敦帝國大學(Imperial College London)研究指出，20歲到49歲的青壯年是助長新冠病毒去年迅速在美國擴散的罪魁禍首。

倫敦帝大研究科學家表示，20歲到49歲的人們去年2月到10月間，推升新冠肺炎擴散約72%，其中20歲到34歲的族群占35%，35歲到49歲的年齡層則占約41%。

研究指出，年輕學子秋季返校並非造成疫情大幅增長的主因。

美國去年6月中旬每日新增約2萬5000例確診，截至10月增至每日逾5萬例。

隨著愈來愈多美國人恢復「日常生活」，如學童或大學生返校、青壯年返回工作崗位，理論上會推升疫情數據；但學生開學並未讓病歿人數增加，可能是因為這群人對病毒的抵抗力，較高風險的長者要強。

儘管美國公衛當局優先讓醫護人員及長者接種疫苗，研究卻發現，讓加速疫情擴散的青壯年接種疫苗會更有助遏止疫情。

但根據現行公衛規範，青壯年排在疫苗接種的末班車，若非日用品相關產業員工，可能要等到春末才能接種疫苗。

倫敦帝大研究人員寫道，「此研究提供了新冠肺炎2020年在美快速惡化的原因，是出自於20歲到49歲的族群，尤其是35歲到49歲的人，這些情況在學校重啟之前和之後都出現。」

只有4%的病毒擴散是源自10歲到19歲的人，9歲以下只占2.1%。

研究人員打造模型，模擬校園若持續關閉的疫情擴散情況，結果顯示持續封校不會大幅改變疫情曲線。

許多家長去年夏季擔心秋季開學會讓疫情大爆發，但目前看來稚齡學童彼此互傳病毒的情況極低，就算染疫也較輕微或無症狀，但學童仍是病毒傳給成人的媒介。

研究人員寫道，20歲到34歲，以及35歲到49歲是病毒擴散相對快速的年齡族群，這群人返校或回到工作崗位後，確診激增但死亡人數並未增加。

聯邦疾病防治中心(CDC)資料顯示，染疫年齡中位數去年5月為46歲、7月37歲、8月38歲，主要歸因於3月到8月間，20歲到29歲族群確診率增加20%。

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