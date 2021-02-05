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恐被開除…「誰在乎」 川普搶先退出演員工會

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普搶在「演員工會——美國電視和廣播藝人聯合會」打算將他逐出工會之前，搶先去信「辭職」。(美聯社)
前總統川普搶在「演員工會——美國電視和廣播藝人聯合會」打算將他逐出工會之前，搶先去信「辭職」。(美聯社)

前總統川普搶在「演員工會——美國電視和廣播藝人聯合會」(Screen Actors Guild — American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA)舉行紀律聽證會、打算對他罰款或逐出工會前，於4日去函該組織表示「立即辭職」。

川普在寫給SAG-AFTRA主席卡特里斯(Gabrielle Carteris)的信中表示，「關於所謂紀律委員會要撤銷我的工會會員資格的聽證會。誰在乎！」

SAG-AFTRA上月宣布，其全國委員會以「壓倒性票數」表決贊成針對川普煽動1月國會暴動的行為，舉行紀律聽證會，其結果可能包括罰款、停權或開除。

川普在信中對卡特里斯寫道：「我對你的工作不熟悉，但我為自己在電影「小鬼當家2」 (Home Alone 2)、「名模大間諜」(Zoolander)、「華爾街：金錢萬歲」(Wall Street: Money Never Sleeps)以及電視節目像是「新鮮王子妙事多」(The Fresh Prince of Bel-Air)、「周六夜現場」(Saturday Night Live)，當然還有電視史上最成功的節目「誰是接班人」(The Apprentice)等的工作表現，感到自豪。」

川普還指出，他在總統任內創造出「數以千計的電視廣播工作」，促進了「垂死的」有線新聞業務。他指責SAG-AFTRA除了收取欠費和推動「危險」政策之外，沒有為會員提供適當服務。

川普表示，「我再也不希望與你的工會有關連。因此，這封信是通知你，我從SAG-AFTRA立即辭職。你什麼事都沒有為我做。」

SAG-AFTRA為回應川普的辭職信，發表了一個超級簡潔的聲明：「謝謝你。」

卡特里斯1月宣布工會將對川普行為召開紀律聽證會時指出，「川普攻擊了聯盟最神聖的價值觀——民主、真理、對所有種族和信仰美國人的尊重以及新聞自由的尊嚴。」新聞稿提到，SAG-AFTRA代表了數以千計的廣播記者。

川普自1989年以來一直是SAG-AFTRA會員，他在辭職信裡提到的電影和電視節目，大致就是他歷來參與演出過的電影和廣電節目。(但他在電影「華爾街」的戲分最後都被刪除)。

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