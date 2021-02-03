經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

Amazon創辦人貝佐斯（左圖）2日晚間正式宣布「交接計畫」。右圖為超人系列漫畫中的著名反派：LEX LUTHOR，也是貝佐斯最常被網路迷因拿來對比的人物，不只是外觀接近，其事業野心和企圖也有雷同之處。（取材自推特、DC Database）

「有錢人和你想的不一樣。」集當代「經營之神」與「無人性慣老闆」於一體的世界富豪榜第一人——Amazon 創辦人，貝佐斯 （Jeff Bezos）——2日晚間正式宣布「交接計畫」。自今夏之後，貝佐斯將卸下集團CEO一職，並欽點負責雲端事業Amazon網路服務公司（AWS）的愛將賈西（Andy Jassy）為接班人。

貝佐斯強調自己的職權交接「絕非退休」，而是要把更多的精力投注在氣候變遷倡議、自己持有的私人太空公司Blue Origin與華盛頓郵報。然而相關宣言卻遭到美國 政壇與網路輿論的群起圍攻，因為搭著全球疫情爆炸發財的Amazon，目前正因「壟斷反競爭行為」而遭美國聯邦政府與歐盟分別的反托拉斯調查；同時不滿Amazon壓榨基層、迫害勞權的各區「工會戰爭」，亦讓步入生涯顛峰的貝佐斯成為各方敬畏卻又憎惡的「魔神老闆」。

將「升官」成集團執行主席

貝佐斯的接班時間，預設是在夏天過後的Q3。52歲正值壯年，原本就被公認為貝佐斯接班人的賈西，將成為集團的新一代CEO；貝佐斯本人則「升官」成集團執行主席（executive chairman），雖然在重大決策上仍會參與，但日常的決策管理則將交由賈西全權決定。

相關新聞傳出後，國際媒體無不高度關注。因為個人身價高達1962億美元的貝佐斯，是目前全球最富有的人類（Tesla的馬斯克曾因股價暴漲而於2021年1月短暫「篡位」，但到了2月貝佐斯已重新超車）；其集電商、物流、網路服務於一體的Amazon集團，更因新冠疫情而大發財，不僅全年獲利率暴增超過50%，2020年Q4的單季營收更創下巔峰紀錄的1255億美金，堪稱全球最具實力的「電商巨怪」龍頭，因此貝佐斯的人生發展與集團高層的人事動向，才會得到各界高度重視的注目禮。

「這場旅程始自於27年前。當時的Amazon只是一個麼模糊的理念，一點名氣也沒有。當時，我最常被問到的問題是『所以你說的網際網路，究竟是什麼鬼東西？』幸運的是，我已經很久都不用再回答這個問題了。」

貝佐斯在《致所有員工的通知信》中表示：如今的Amazon不僅已成為了網路時代的電商龍頭，其麾下超過130萬名員工與極其龐大、複雜的業務帝國，更是相當了不起的商業成就。但企業規模擴張至此，就他一人已不足應付每日的高壓決策，因此在長達兩年的布局交班後，才決定把CEO的職位交給愛將賈西，自己未來則將著重於集團的「新創與冒險倡議」，並把決策精力保留給其他私人投資——像是以「登月開發」為目的的太空公司Blue Origin，以及目前正逆勢擴張全球新聞布局的華盛頓郵報。

貝佐斯稱自己未來則將著重於集團的「新創與冒險倡議」，並把決策精力保留給其他私人投資——像是以「登月開發」為目的的太空公司Blue Origin，以及目前正逆勢擴張全球新聞布局的華盛頓郵報。 （路透）

本來就已撤手集團日常管理

「貝佐斯的管理風格本來就以特立獨行、或者說古怪聞名，儘管風格高壓，但過去幾年內他本來就很少出現在總部大樓，也早已撤手集團的日常管理。」華爾街日報如此報導：「直到2020年上半年全球新冠疫情大爆發，貝佐斯這才強勢重返Amazon的指揮第一線，並果斷地擴張了Amazon的『防疫新商機』。」

在疫情期間，Amazon的電商與物流事業部，極大量地吃下因防疫封鎖與社交距離而改變的消費者購物新習慣；同時由賈西主管的AWS雲端服務，更是在遠端工作時代裡直線看好，是集團所有公司中，2020年獲利成績最高的子單位。

然而貝佐斯屬意賈西的接班決定，市場早就已經接到風聲。因為在過去幾年內，貝佐斯為了把精力「投入外務」，就已把Amazon的經營管理分拆成「消費者業務」與「網路雲端業務」兩大塊，並分別交由親信幹部賈西與威爾克（Jeff Wilke）指揮處理——然而負責消費業務的威爾克卻突然在去年夏天申請退休，賈西的獨秀接班也就成為順理成章的布局。

貝佐斯趁著Amazon獲利破紀錄之際的「退居二線」，照常理而言本該是正常的公司交接；可在暴富一年之後，原本就因為電商壟斷而被美國、歐盟盯上的Amazon，目前更是政壇各方「反托拉斯調查」的頭號眼中釘，包括歐盟、美國司法部、美國商務部，都正以「分拆Amazon」為終極目的而追著貝佐斯跑。

對員工不人性 凸顯內部衝突

與此同時，貝佐斯雖然成為了當代的「經營之神」，但Amazon對於旗下員工的不人性對待——特別是旗下全球百萬名的倉儲與物流員工——卻也因為2020大疫而更凸顯了其現代殘酷與內部衝突的一面。

在疫情期間，Amazon的電商與物流事業部，極大量地吃下因防疫封鎖與社交距離而改變的消費者購物新習慣。（歐新社）

在過去，Amazon的倉儲工作環境就以效率高壓、不在乎人性聞名，著名調查與訴訟案例包括不允許員工交談、嚴格限制員工如廁的時間，在薪資與聘僱條件上亦存在著針對基層的苛刻職場文化。

因「欺負基層員工」而起的內部不滿，隨後也在Amazon內部蔓延成了遍地星火的勞權抗爭。除了美國本土之外，在德國、西班牙或其他地區，也都屢屢出現「購物節大罷工」的基層反抗事件。但對此，Amazon的作法反而是出手「鎮壓內部工會的籌建」，一來一往之間，也持續加劇了Amazon企業的內部矛盾。

在根深蒂固的「效率／人性問題」之外，2020年的全球疫情也把Amazon的管理問題推到了另一層次的衝突。因為在上半年的第一波疫情襲來時，歐美各國的突然封城、封鎖，極大程度地打亂了國民的日常補給與消費行為，自己擁有完整電商通路與物流網路的Amazon，一時成為了維持經濟日常的重要骨幹，原本被當成消耗品的倉儲與物流員工，也因此成為了第一線支援抗疫的「必要工作者」。

疫情發財 卻刪基層高危津貼

在這段期間，Amazon雖然大發財；被防疫推上第一線基層勞工，反而卻被刪除了「高危險工作津貼」，物流倉儲內也因為過度勞動與缺少防疫支援裝備，而屢屢傳出「群聚感染」的嚴重通報。

集電商、物流、網路服務於一體的Amazon集團因疫情而大發財，不僅全年獲利率暴增超過50%，2020年Q4的單季營收更創下巔峰紀錄的1,255億美金，堪稱全球最具實力的「電商巨怪」龍頭。（Getty Images）

Amazon在疫情間大發財，但物流倉儲內的員工因為過度勞動與缺少防疫支援裝備，而屢屢傳出「群聚感染」通報。圖為2020年美國加州民眾聚集在Amazon書店前訴求社會正義。（Getty Images）

除此之外，過去一年內Amazon也被美國聯邦政府舉報懲罰，因為旗下Amazon Flex私人司機招募計劃，竟向消費者說謊、侵吞大筆原本應該撥給合約司機的「顧客小費」——Amazon Flex的具體機制，有如Uber一樣允許私家司機接案為Amazon送貨宅配，其常態的時薪較編制內司機為低，但照理來講可以依靠收件消費者的「小費打賞」而賺得彈性收入——此一爭議，亦讓風頭上的Amazon，作實了「苛薄企業」的輿論譴責形象。

金融時報認為，貝佐斯此時的「交棒宣言」，雖然短期內不會影響集團的經營風格與獲利條件；但隨著歐美疫情的「期待降溫」，Amazon要如何維持2020年留下來的「瘟疫利多」？除此之外，美國國會的左右兩派，無論是民主黨與共和黨都對於「大得太過離譜的Amazon」磨刀霍霍，相關的反托拉斯調查、聽證、乃至於懲罰，亦不會因貝佐斯的表面退場而鬆手。種種難關與挑戰，也將成為新任CEO賈西，當家上任的頭痛問題。

「貝佐斯要卸任了——天啊！原來連他自己都受不了Amazon對待員工的苛刻壓力！」

迷因諷刺 輿論嘲弄對比魔王

面對貝佐斯的人事決定，美國的網路輿論與新聞卻是一片「迷因諷刺」，鮮少表達對於這一世界首富的經商肯定與下一步期待。與在網路鄉民圈中呼風喚雨、甚至被稱為「鋼鐵人」的世界第二富豪馬斯克（Elon Musk）相比，美國輿論反而以貝佐斯的光頭形象，嘲弄性地稱他是《超人》故事裡的經典魔王——雷克斯路瑟（Lex Luthor）——的現實再現，

「貝佐斯不要再當CEO啦！他大概接下來要忙著布局消滅超人吧。」