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10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

紓困支票怎麼發最好？最新數據：應排除年收7.5萬以上家庭

記者顏伶如／綜合報導

拜登政府正在討論發放下一輪金額為每人1400元的紓困現金支票，一些國會議員呼籲拜登，應只針對低收入家庭發放紓困支票。「華盛頓郵報」報導，最新統計數據顯示，以家庭年收入7萬5000元做為畫分界線，超過7萬5000元收入便排除領取紓困支票資格，實為明智之舉，這樣才能幫助最有需要的民眾，並且發揮振興經濟的強大效果。

聯邦政府先前發放每人600元紓困現金支票，非營利政策研究機構「洞悉機會」(Opportunity Insights)針對民眾對這波紓困支票使用情形展開分析調查後發現，家庭年收入不到7萬5000元的民眾，把600元紓困金花掉的速度相對較快。

家庭年收入超過7萬5000元的民眾，通常則把紓困支票存起來，因此對於振興整體經濟而言，助益極小，同時代表這些民眾對紓困金其實沒有迫切需求。

目前來自民主、共和兩黨的國會議員，已不約而同向白宮提議，若只針對最有需要的低收入民眾發放紓困支票，將可讓金額龐大的紓困法案能夠壓低。根據拜登原先規畫，大多數美國家庭都會收到每人1400元紓困現金支票。

「洞悉機會」共同主任、布朗大學(Brown University)經濟系教授佛利曼(John Friedman)表示，只針對低收入家庭發放紓困現金支票，將對真正有需要的家庭提供更好的援助，短期之內也能讓經濟獲得有力提升。他說：「這些支票對於低收入家庭來說，真的影響重大。」

佛利曼、哈佛大學經濟學者奇提(Raj Chetty)、「洞悉機會」經濟學者史特普納爾(Michael Stepner)針對美國民眾使用信用卡、簽帳卡(debit card)數據展開分析後發現，收入不到5萬元的家庭與民眾，當600元紓困金開始在4日匯入民眾戶頭之後，消費活動明顯增加。

相較之下，年收入超過7萬8000元的民眾與家庭，收到紓困支票後消費活動卻沒有明顯變多。

紓困金 支票 低收入

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