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推翻基石油管計畫後 環保維權人士籲拜登再撤油管

編譯林梅婕／綜合31日電
拜登總統撤銷基石油管計畫(Keystone XL)的營建許可，停止執行自加拿大運送石油到德州一帶的輸油管建造工程，一些倡議人士呼籲拜登未來撤銷更多油管。(美聯社)
拜登總統撤銷基石油管計畫(Keystone XL)的營建許可，停止執行自加拿大運送石油到德州一帶的輸油管建造工程，一些倡議人士呼籲拜登未來撤銷更多油管。(美聯社)

為履行競選政見並強調環保意識抬頭，拜登總統上任第一天就撤銷基石油管計畫(Keystone XL)的營建許可，停止自加拿大運送石油到德州一帶的輸油管建造工程；反對其他建造油管工程的倡議人士也開始向總統呼籲，希望未來能撤銷更多油管。

拜登政府尚未透露未來對其他輸油管計畫的決策，但有專家質疑拜登撤銷其他油管建造計畫，是否會如同基石油管那樣有效率，環境法律師柯恩(Ben Cowan)說：「我認為拜登政府未來對環保法規的檢視會更加嚴格，但我懷疑他們會再次採取行政命令撤銷、像他們對基石油管那樣的做法。」

誰將成為拜登政府撤銷的下一個目標？

達科他輸油管計畫Dakota Access

該計畫為建造自北達科他州延伸至伊利諾州的輸油管，上周遭聯邦上訴法院裁決須接受更多環保法機構的檢視，但檢視期間尚無須停工。

擁有該輸油管所有權的能源傳輸公司(Energy Transfer)聲稱此計畫對環境安全無虞，卻不斷遭倡議人士指控營建許可無效。

恩橋三號線輸油管ENBRIDGE LINE 3

加拿大跨國能源運輸公司「恩橋」(Enbridge)的三號線輸油管，從艾伯塔省(Alberta)出發，經過北達科他州至北明尼蘇達州，終點站為威斯康辛州的蘇必略(Superior)。

紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)致力推廣停建三號油管的請願活動，目前已獲得超過10萬人連署。

五號輸油管LINE 5

同樣由恩橋公司負責的五號油管，則是從蘇必略一路輸油至加拿大薩尼亞市(Sarnia)，管線行經密西根州及威州；而密州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)已下令在今年5月關閉輸油管，反對人士不斷呼籲拜登政府表態支持。

山谷輸油管MOUNTAIN VALLEY

西維吉尼亞州一路至維吉尼亞州南部地區、全長300哩的輸油管營建計畫，目前雖然仍有部分工程持續進行，但受制於聯邦法院暫停營建許可，大部分管線工程都已停擺。

拜登 西維吉尼亞州 石油

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