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拜登弟弟雇主拿總統宣傳 白宮嚴限用名字與肖像

編譯林梅婕／綜合29日電
拜登總統弟弟的雇主利用他們兄弟關係為公司進行宣傳，引發議論；白宮針對此事表示拜登會嚴格限制使用總統的名字與肖像。圖為拜登全家在就職日當天步行至白宮。(Getty Images)
拜登總統弟弟的雇主利用他們兄弟關係為公司進行宣傳，引發議論；白宮針對此事表示拜登會嚴格限制使用總統的名字與肖像。圖為拜登全家在就職日當天步行至白宮。(Getty Images)

總統拜登上任後，近日傳出弟弟法蘭克(Frank Biden)的雇主利用他們兄弟關係為公司進行宣傳，而引發議論；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)29日針對此事回應，表示拜登承諾嚴格限制使用總統的名字與肖像。

全國廣播公司商業頻道(CNBC)引述消息來源報導，法蘭克於佛羅里達州一家法律事務所擔任資深顧問，但上周該公司卻被發現他們刊登在當地報紙上的廣告中，以兩人的關係做為宣傳焦點，註明「拜登兩兄弟長期承諾，將致力於推廣環保議題」的字樣。

根據政治新聞網站Politico於28日的報導，拜登早在2020年競選期間就曾提醒弟弟在商場上提及兩人關係可能帶來的後果；該報導記者引述拜登當時說的話：「老天幫個忙，管好你自己吧。」

莎奇強調，她不會「參與總統與家族成員的任何私人談話」，但她也承諾會限縮拜登全名及肖像的使用權：「總統答應會確保我們遵守一切的道德守則，包括他的肖像權使用限制，於公於私這都是他的期望。」

莎奇表示：「依照白宮的規定，總統的全名不應與任何商業用途有所連結，避免讓外界有任何機會、以合理的藉口揣測總統的意向。」

最近外界對拜登與家族成員的關係做出許多臆測，如未來是否可能會如前總統川普安插親信進入白宮任職等疑慮；莎奇在29日澄清，拜登政治團隊承諾不會任命拜登家族的成員擔任公職，也否認拜登妹妹薇樂莉‧拜登‧歐文斯(Valerie Valerie Biden Owens)即將加入白宮的傳言。

上周拜登的女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)也對外表示，她和哥哥杭特‧拜登(Hunter Biden)都不會為父親工作。

拜登 白宮 佛羅里達州

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