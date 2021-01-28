我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

拜登力抗氣候變遷 專家：將改變經貿、外交和國防戰略

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統27日簽署行政命令致力對抗氣候變遷；圖為濱海的邁阿密市區。(Getty Images)
拜登總統27日簽署行政命令致力對抗氣候變遷；圖為濱海的邁阿密市區。(Getty Images)

紐約時報分析，拜登總統對於對抗氣候變遷懷抱遠大夢想，美國的全球足跡可能因此改觀，不管是美國對外貿易、外交關係甚至國防戰略，都將因此出現重大轉變。

拜登27日指出，氣候變遷應該視為美國外交與國家安全政策當中的「重要部分」。美國在世界舞台的角色從此將有重大改變。

拜登上台後美國已重新加入全球將近200國家參加的「巴黎氣候協定」，但外交政策專家指出，這只是第一步，如果美國確實要挑戰氣候變遷，所有事項都要重新評估，從美國在北極圈的軍事部署，到協助落後國家解決氣候危機，都包括在內。

前總統柯林頓任內的白宮幕僚長、前總統歐巴馬顧問波德斯塔(John Podesta)說：「這改變了國防部署，也改變了外交政策規畫。」他表示，接下來的外交、國防及各項研發政策，都必須要有新決策。

根據白宮發布的行政命令內容，白宮要求美國情治單位評估世界各地因為全球暖化而面臨的風險，白宮也指示所有政府機關研議如何將「氣候考量」(climate considerations)納入國際要項。

前總統布希任內的國家安全副顧問、哈佛大學甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)地緣政治能源計畫中心主任梅根‧歐蘇利文(Meghan O'Sullivan)指出，解決氣候變遷將是拜登政府外交政策的關鍵主軸。

歐蘇利文分析，這意味著氣候與環境因素將融入美國的貿易政策、外援計畫、雙邊協商甚至軍事防禦。

前國務卿柯瑞(John Kerry)是拜登政府的氣候變遷總統特使，未來幾個月各界將關注的重要發展，包括美國能否解決自身的氣候變遷問題、美中關係如何處理、美國掌握的籌碼有哪些，以及美國與產油國家之間的關係是否出現變化。

美國 氣候變遷 拜登

上一則

崔天凱嗆美：視中國為假想敵 是嚴重戰略誤判

下一則

共和黨選民出走潮！國會暴亂後 逾3萬人「換黨」

延伸閱讀

再2人被延攬 柏克萊加大10人任職拜登政府

再2人被延攬 柏克萊加大10人任職拜登政府
一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民遣返解禁令遇阻、北京急欲接觸

一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民遣返解禁令遇阻、北京急欲接觸
打擊歧視亞太裔 拜登禁聯邦政府用「中國病毒」

打擊歧視亞太裔 拜登禁聯邦政府用「中國病毒」
菅義偉、拜登電話會談 同意強化日美聯盟

菅義偉、拜登電話會談 同意強化日美聯盟

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
剛在聯邦參院成為少數黨領袖的麥康諾(左)批評拜登上任總統後的多項行政令 朝錯誤方向，並警告將封殺。圖為拜登(右)20日在就職典禮上與麥康諾寒喧。(Getty Images)

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

2021-01-21 22:30
拜登恢復川普取消的新冠旅遊禁令。(歐新社)

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

2021-01-24 18:06

1張圖看疫情：全美確診2543萬例 德州破229萬

2021-01-27 03:00
拜登總統說，離任總統川普在白宮橢圓形辦公室留給他一封「非常客氣的」信，維持了美國傳統。(路透)

拜登：川普在白宮留了一封「客氣的信」維持傳統

2021-01-20 18:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點