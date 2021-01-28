拜登力抗氣候變遷 專家：將改變經貿、外交和國防戰略

拜登總統27日簽署行政命令致力對抗氣候變遷；圖為濱海的邁阿密市區。(Getty Images)

紐約時報分析，拜登 總統對於對抗氣候變遷 懷抱遠大夢想，美國 的全球足跡可能因此改觀，不管是美國對外貿易、外交關係甚至國防戰略，都將因此出現重大轉變。

拜登27日指出，氣候變遷應該視為美國外交與國家安全政策當中的「重要部分」。美國在世界舞台的角色從此將有重大改變。

拜登上台後美國已重新加入全球將近200國家參加的「巴黎氣候協定」，但外交政策專家指出，這只是第一步，如果美國確實要挑戰氣候變遷，所有事項都要重新評估，從美國在北極圈的軍事部署，到協助落後國家解決氣候危機，都包括在內。

前總統柯林頓任內的白宮幕僚長、前總統歐巴馬顧問波德斯塔(John Podesta)說：「這改變了國防部署，也改變了外交政策規畫。」他表示，接下來的外交、國防及各項研發政策，都必須要有新決策。

根據白宮發布的行政命令內容，白宮要求美國情治單位評估世界各地因為全球暖化而面臨的風險，白宮也指示所有政府機關研議如何將「氣候考量」(climate considerations)納入國際要項。

前總統布希任內的國家安全副顧問、哈佛大學甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)地緣政治能源計畫中心主任梅根‧歐蘇利文(Meghan O'Sullivan)指出，解決氣候變遷將是拜登政府外交政策的關鍵主軸。

歐蘇利文分析，這意味著氣候與環境因素將融入美國的貿易政策、外援計畫、雙邊協商甚至軍事防禦。

前國務卿柯瑞(John Kerry)是拜登政府的氣候變遷總統特使，未來幾個月各界將關注的重要發展，包括美國能否解決自身的氣候變遷問題、美中關係如何處理、美國掌握的籌碼有哪些，以及美國與產油國家之間的關係是否出現變化。