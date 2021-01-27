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川普設「前總統辦公室」 卸任後首發聲：永遠為美國奮鬥

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普25日宣布成社「前總統辦公室」，並發表聲明中表示「將永永遠遠為美國人民奮鬥」。圖為川普於20日離開白宮。(路透)
前總統川普25日宣布成社「前總統辦公室」，並發表聲明中表示「將永永遠遠為美國人民奮鬥」。圖為川普於20日離開白宮。(路透)

前總統川普25日宣布「前總統辦公室」(Office of the Former President)於佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)成立。川普在卸任後發表的第一份聲明中說，「將永永遠遠為美國人民奮鬥」(always and forever be a champion for the American People)。

川普透過「前總統辦公室」發表的聲明，是直接寄到媒體記者的電子郵箱。華爾街日報報導，聲明稿上方正中央的標誌，是川普競選團隊前任總幹事帕斯凱爾(Brad Parscale)設計，與俗稱美國國徽的美國官方大紋章(Great Seal of the United States)相當神似。

根據「總統過渡法」(Presidential Transition Act)規定，卸任總統離開白宮後的七個月過渡期間開銷，由政府負責。卸任總統領有終身每年9萬6000元特支費，做為辦公室租用、人事等開銷之用。

另一方面，Politico新聞網站報導，參院即將審理彈劾案之際，川普周末期間託人帶話給共和黨參議員，說明無意另組第三政黨，會繼續留在共和黨內，交換條件則是希望同黨參議員在彈劾案中投下反對票。

報導指出，川普是透過前白宮政治事務主任傑克(Brian Jack)打電話對共和黨參議員傳話。消息人士透露，傑克在電話中並未明確提到彈劾案，僅表示川普仍是共和黨員，對許多人來說，也依舊是共和黨的領導人。

Politico新聞網站分析，川普找人傳話的用意是讓共和黨參議員明白，彈劾案投票時最好衡量後果，若背叛川普，為川普遭控「煽動叛國」投下同意票，接下來在黨內初選時必將面臨川普算帳。

接到電話的共和黨籍北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)表示，川普希望清楚表明並沒有另組新黨的打算，「未來不管有任何政治發展，都會維持共和黨員的身份」。

前總統川普25日宣布成社「前總統辦公室」，並發表聲明中表示「將永永遠遠為美國人民...
前總統川普25日宣布成社「前總統辦公室」，並發表聲明中表示「將永永遠遠為美國人民奮鬥」。圖為從空中鳥瞰川普居住的海湖莊園。(路透)

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