川普設「前總統辦公室」 卸任後首發聲：永遠為美國奮鬥

前總統川普25日宣布成社「前總統辦公室」,並發表聲明中表示「將永永遠遠為美國人民奮鬥」。圖為川普於20日離開白宮。(路透)

前總統川普 25日宣布「前總統辦公室」(Office of the Former President)於佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)成立。川普在卸任後發表的第一份聲明中說,「將永永遠遠為美國人民奮鬥」(always and forever be a champion for the American People)。

川普透過「前總統辦公室」發表的聲明,是直接寄到媒體記者的電子郵箱。華爾街日報報導,聲明稿上方正中央的標誌,是川普競選團隊前任總幹事帕斯凱爾(Brad Parscale)設計,與俗稱美國國徽的美國官方大紋章(Great Seal of the United States)相當神似。

根據「總統過渡法」(Presidential Transition Act)規定,卸任總統離開白宮後的七個月過渡期間開銷,由政府負責。卸任總統領有終身每年9萬6000元特支費,做為辦公室租用、人事等開銷之用。

另一方面,Politico新聞網站報導,參院即將審理彈劾案之際,川普周末期間託人帶話給共和黨 籍參議員 ,說明無意另組第三政黨,會繼續留在共和黨內,交換條件則是希望同黨參議員在彈劾案中投下反對票。

報導指出,川普是透過前白宮政治事務主任傑克(Brian Jack)打電話對共和黨參議員傳話。消息人士透露,傑克在電話中並未明確提到彈劾案,僅表示川普仍是共和黨員,對許多人來說,也依舊是共和黨的領導人。

Politico新聞網站分析,川普找人傳話的用意是讓共和黨參議員明白,彈劾案投票時最好衡量後果,若背叛川普,為川普遭控「煽動叛國」投下同意票,接下來在黨內初選時必將面臨川普算帳。

接到電話的共和黨籍北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)表示,川普希望清楚表明並沒有另組新黨的打算,「未來不管有任何政治發展,都會維持共和黨員的身份」。