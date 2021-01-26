錢尼支持彈劾川普 共和黨同僚「清算」喊罷免

共和黨眾議員莉茲．錢尼因投票支持彈劾前總統川普，正遭同僚清算。(路透)

前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨 籍聯邦眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)，支持彈劾川普 之後，如今面臨黨內同僚清算。向來力挺川普的共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)宣布，28日將在懷州夏延市(Cheyenne)舉辦發動罷免錢尼的大型活動。

川普下台後，共和黨內鬥逐漸浮上檯面。身為眾院共和黨團第三號人物的錢尼，本月稍早投票支持彈劾川普後，引來部分共和黨國會議員抨擊。除錢尼外，還有另外九位共和籍聯邦眾議員也投票支持彈劾川普，眾院彈劾案13日以232票對197票表決通過。

蓋茨周末在推特發文指出，出面挑戰錢尼絕對不是覬覦她在眾院共和黨團的領導地位。

他在推文寫道：「我不是想要她的職位。我絕對沒有爭取共和黨團領導地位。我只知道，懷俄明州應該選擇更好的人。」

川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)回應蓋茨推文寫道：「我沒辦法親自到場，可以跟你Skype連線或打電話嗎？」

福斯新聞網(Fox News)25日報導，目前已有超過六位共和黨籍聯邦眾議員支持撤銷錢尼的黨團領導地位。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)周末接受福斯新聞網專訪時說，雖對支持錢尼，「但我也同時擔心」。他說，雖然錢尼身為黨團第三號人物，但她支持彈劾案之前，「事先從來沒跟我講一聲」。