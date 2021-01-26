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廢奴女鬥士登20元鈔 川普延遲 拜登續推

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府續推用廢除奴役制領袖塔普曼的肖像，取代第七任總統傑克遜，作為20元鈔的人像。圖為2019年6月民主黨人舉行記者會，批評川普政府延宕這一議程。(美聯社)
拜登政府續推用廢除奴役制領袖塔普曼的肖像，取代第七任總統傑克遜，作為20元鈔的人像。圖為2019年6月民主黨人舉行記者會，批評川普政府延宕這一議程。(美聯社)

隨著白宮易主，廢除奴役制領袖塔普曼(Harriet Tubman)的肖像，印在20元美鈔上的機會也大增。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)25日說，財政部正積極行動，回應各界的努力，把19世紀廢奴運動領袖塔普曼的肖像印在20元紙幣上。

歐巴馬政府的財政部長傑克‧盧(Jack Lew)原本計畫用塔普曼的肖像，取代曾擁有黑奴的第七任總統傑克遜(Andrew Jackson)，作為20元鈔的人像。

但是，2016年總統競選期間，共和黨的川普，還沒當選就批評歐巴馬政府此舉「純出於政治正確」，讓塔普曼從美鈔上「面世」的機會大打折扣。

川普當選後，他的財政部長米努勤對歐巴馬政府的決策遲遲不動，到2019年，乾脆宣布20元鈔票的圖像設計，和10元鈔、50元鈔一併考慮，以便提升錢幣的安全防偽作用。

歐巴馬政府原本計畫2020年，憲法第19修正案通過百周年，女性投票權施行100年的紀念日發行新鈔，紀念這當年推動廢奴、提倡女權不遺餘力的偉大人物。塔普曼著名的事蹟之一是運用「地下鐵路」，救出不少奴隸，讓他們獲得自由和新生。內戰時，她擔任聯邦軍隊的斥侯和間諜。晚年則致力爭取婦女投票權。

可是，米努勤2019年5月卻宣布，20元新鈔的設計圖樣，2026年才定稿，最快也要2028年才印得出來。

川普官員既然敢改前政府的政策，拜登官員也不客氣。莎奇對記者說，拜登政府官員聽到塔普曼肖像計畫延期，都感到十分驚訝，政府既已換屆，財政部正在設法讓該計畫重見天日。

她說，「錢幣反映我們國家的歷史和多元性，這點很重要，塔普曼的肖像讓20元鈔票生色，當然也反映這點。我們正在設法加快實現本計畫的步調」。

莎奇說，財政部完成細部作業後，會宣布新20元鈔的設計細節與發行時程。參院25日通過財政部長葉倫(Janet Yellen)的任命案，讓葉倫成為財政部成立232年來，首位女性財長。

拜登政府續推用廢除奴役制領袖塔普曼的肖像，取代第七任總統傑克遜，作為20元鈔的人...
拜登政府續推用廢除奴役制領袖塔普曼的肖像，取代第七任總統傑克遜，作為20元鈔的人像。(美聯社)

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