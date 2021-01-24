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白宮國安顧問籲盟友：團結面對「中國挑戰」

編譯中心／綜合23日電
國家安全顧問蘇利文與盟邦外交及國安官員通電話，呼籲團結對抗中國。(路透)
國家安全顧問蘇利文與盟邦外交及國安官員通電話，呼籲團結對抗中國。(路透)

白宮新任國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)日前和多個美國盟邦首次通話，他在電話中表示，美國將和歐亞盟友團結一致，面對「中國」這個關鍵性挑戰。

美國之音報導，白宮宣布，蘇利文已和多國官員通話，包括法國總統外交顧問邦納、英國外相拉布、德國外交與安全政策顧問赫克，以及日本國家安全保障局長北村滋等。

白宮國家安全會議發言人霍恩(Emily Horne)在聲明中指出，蘇利文與歐洲盟國官員通話時，「強調拜登政府加強跨大西洋聯盟的意願，並確認美國願意與歐洲盟國就一系列共同的優先事項密切合作，包括與中國、伊朗和俄羅斯有關的問題」。

在和北村滋的交談中，蘇利文則強調美國對美日同盟的重視，以及共同努力處理包括新冠肺炎疫情、中國及北韓在內的關鍵區域和全球性挑戰的願望。

日媒報導，蘇利文在與北村滋的首次通話中證實，日美安保條約適用於中日之間有爭議的釣魚台列嶼(日稱尖閣諸島)。

此外，蘇利文也已和阿富汗國安顧問莫西布聯繫，將檢視前總統川普任內與阿富汗激進組織神學士簽署的協議，確認神學士是否遵守承諾，在阿富汗減少攻擊行動並和阿富汗政府展開有意義的談判。

霍恩表示，蘇利文「強調美國將透過強有力的區域外交行動來支持和平進程，目的是協助雙方達成持久、公正的政治解決方案，並永久停火」。

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