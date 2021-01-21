川普與共和黨的分道揚鑣？利益才是風向標

川普 總統直到任內最後一天仍不願承認拜登 勝選；但昔日與他並肩作戰、質疑選舉結果的共和黨 人，似乎已調轉船頭。

白宮與拜登所住的布萊爾國賓館，僅一街之隔，川普在新總統就職典禮當天，一大早就離開白宮，與梅蘭妮亞乘空軍一號飛往佛羅里達。

與熙熙攘攘的就職典禮相比，在安德魯空軍基地為川普送行的人群就顯得冷清了許多，除了伊凡卡夫婦等家人，多是他的忠實信眾，包括即將卸任的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、資深政策顧問米勒(Stephen Miller)等，以及前白宮醫師、現任共和黨眾議員的傑克森(Ronny L. Jackson，德州)。

同一時間，共和黨參眾兩院的領袖麥康諾(Mitch McConnell)、麥卡錫(Kevin McCarthy)，正參加拜登就職前的彌撒，而他的副總統潘斯也在前往拜登就職典禮的路上。

川普抵達西棕櫚灘(West Palm Beach)之際，近千哩之外的華府國會山莊，是他昔日同僚出席拜登就職典禮的「團結」景象，其中德州的參議員克魯茲(Ted Cruz)，還是兩周前身先士卒、帶頭反對認證拜登勝選結果的先鋒，而和他一樣在兩院聯席會議反對拜登勝選的史考特(Rick Scott)、馬歇爾(Roger Marshall)等共和黨議員，也出席在列。

國會議員參加總統就職雖是慣例，但也非強制；四年前川普宣誓時，曾有許多民主黨議員以不出席表達不滿，這次川普「以身作則」，以不出席表達態度，但未在黨內引起共鳴。

實際上，自1月6日川普支持者衝入國會施以暴動以來，國會共和黨就已轉移風向標，先是譴責暴徒、改口呼籲大眾相信民主選舉結果，後又有十名共和黨表決支持以「煽動暴亂」罪名彈劾川普，再到今天，反對拜登勝選到出席以示「團結」。

這背後，除了有共和黨想要釐清未來道路、藉此與川普切割的算計，也有來自「金主」的壓力，公開資料顯示，國會暴亂之後，反對認證選舉結果的147名共和黨議員，透過政治行動委員會(PAC)給他們捐款的30家大公司，已有三分之二叫停了政治獻金。

與川普「割袍斷義」談不上，畢竟政治與權謀，有利則合，無利則散，才是恆定的遊戲規則。