CDC：未來3周 增9.2萬人染疫亡 估2月初病亡總數達47.7萬人

CDC預測新冠肺炎疫情還會持續惡化，未來三周染疫死亡人數將增加9萬2000人。圖為亞利桑納州新冠死者增加，工作人員忙於處理遺體。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)預測，新冠肺炎疫情 還會持續惡化，未來三周染疫死亡人數的成長幅度恐怕近25%，死亡人數將增加9萬2000人，死亡總數截至2月6日預計達47萬7000人；其中，全美死亡率最高的地區為加州和亞利桑納州 ，是死亡人數大增的主要原因。

根據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，截至14日全美死亡人數已累積至38萬8159人；CDC也預測，未來幾周疫情惡化的程度將會遠超越1月。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計顯示，截至13日已經是連續第三天的單日死亡人數超過4000人；不過約翰霍普金斯大學當天的數據顯示為3848人。

全美疫情爆發以來，12日當天測得最高單日死亡人數為4327人，預計將持續上升；共33州單日死亡人數都持續成長，其中超過25州的漲幅更達10%以上。

此外，假期效應持續發酵，加上變種病毒 肆虐，使各州疫情急轉直下，全國12州至少88人感染來自英國、傳染力更強的變種新冠病毒；德州一名據稱感染變種病毒的婦女甚至因此死亡，成為全美第一起死於變種病毒B117的患者。

俄亥俄州也傳出兩起本土變種病毒感染案例，伊利諾州科學家也指出，本土變種病毒可能更具傳染性，且恐怕已成為主要感染源。

去年秋天美國中西部地區為疫情受創最重的地區，但現在看來陽光帶及沿海地區又再度陷入疫情風暴；根據「紐約時報」(NYT)的統計，加州洛杉磯和弗瑞斯諾(Fresno)、亞利桑納州的馬利考帕郡(Maricopa County)在最近的單周死亡率成為全國最高的地區。

洛杉磯更是加州疫情的重災區，甚至有數據顯示每八分鐘就有一人死於新冠肺炎；亞利桑納州衛生官員則是在上周測得該州的染疫確診率為全國之冠。

截至11日亞利桑納州已有超過三分之二的加護病房額滿，住院率提升多達25%至50%；該州非營利醫療院所Banner Health首席臨床醫師瑪喬麗·貝塞爾(Marjorie Bessel)表示，若政府仍無所做為將導致五大醫療系統瀕臨癱瘓。