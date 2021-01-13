到處不受歡迎 龐培歐取消訪歐…駐聯國大使也不去台灣了

總統當選人拜登20日將就任總統，國務卿龐培歐 原訂13日出訪歐洲的畢業旅行，因行前遭盧森堡和歐盟方面拒見後，國務院 以確保政權平穩過渡為由，取消所有出訪行程；包括駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)同日出訪台灣，也被取消。

中華民國外交部表示，對國務院的決定表示理解與尊重，也對克拉夫特無法如期率團訪台感到惋惜，歡迎她未來適當時機來訪；美國 之音引述不具名美國官員說法表示，克拉夫特之行遭取消，與美中台關係無關。

國務院11日才宣布龐培歐將在13日至14日訪問比利時布魯塞爾，與北大西洋公約組織(NATO )秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)及比利時副總理兼外交部長威爾梅斯(Sophie Wilmes)等人會面；龐培歐還曾推文，表示期待。

國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)12日透過聲明表示，幾周以來，國務院與美國總統當選人拜登團隊交接順暢，在聯邦參議院通過拜登政府任命官員的程序前，還需要確定代理計畫；因此，取消本周所有出訪計畫，包括龐培歐訪問歐洲。

不過，路透報導，在龐培歐宣布取消旅行前，盧森堡外交部長艾索柏恩(Jean Asselborn)和歐盟高層先一步拒絕與龐培歐見面；龐培歐原本計畫先到盧森堡，再前往布魯塞爾。

路透報導，這是因為美國國會遭受來自川普總統支持者的攻擊，讓許多世界領袖和美國盟友大吃一驚；龐培歐在國會遭攻擊後還要訪問歐洲，讓盟友感覺難堪。

龐培歐雖譴責國會暴力，但並未將其與川普連結；盧森堡外長艾索柏恩7日接受廣播訪問時將川普稱為「罪犯」與「政治縱火狂」。

根據國務院11日新聞稿表示，龐培歐此行訪問布魯塞爾，本為重申美國與比利時的夥伴關係，以及美國對北約的堅定支持；路透報導提到，原本龐培歐打算在布魯塞爾和史托騰伯格共進晚餐。

龐培歐12日上午接受廣播節目主持人休伊特(Hugh Hewitt)訪問時大談對中政策，主持人也提到克拉夫特訪台之事，但訪談結束不久，國務院即宣布取消出訪。

休伊特詢問龐培歐，總統當選人拜登政府是否應該維持派遣高層官員訪台的政策？龐培歐表示，美國不該對中國大陸卑躬屈膝，應在「一個中國」政策下公平互惠公正相待。

龐培歐說，對台灣這些動作不是挑釁，也非預謀挑釁，而是完成在該區域對各方的承諾，尤其是對中國共產黨，美國將兌現諾言，也要求中國共產黨這麼做。

川普2018年3月簽署台灣旅行法，鼓勵台美各層級官員的訪問。美國去年派出衛生部長阿查爾(Alex Azar)與國務院主管經濟成長、能源與環境事務的國務次卿柯拉克(Keith Krach)訪台；不過，接下來安排的環保署長惠勒(Andrew Wheeler)與克拉夫特，都因故取消訪台。

休伊特詢問龐培歐是否考慮在卸任後規畫訪問台灣，龐培歐說，不討論卸任後的安排。