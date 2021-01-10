川粉「沒戴口罩」包圍國會 CDC：恐加劇疫情

參加6日國會山莊集會的川普支持者，大都沒有戴口罩，CDC擔憂他們回到各州後，會加速病毒傳播。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，美國疫情 近期加劇，但尚無證據顯示新冠病毒在美出現變異情況，與白宮抗疫小組告知各州政府的說法不同；國會遭暴民攻陷後，加快新冠病毒傳播的速度，約翰霍普金斯大學(JHU)統計，2021年才過九天，新增確診就已突破200萬3618例，且有逾兩萬人病歿。

大批暴民6日闖進國會搗亂，許多人未戴口罩，加速病毒擴散；國會恢復安定並復會後，半數共和黨議員仍拒戴口罩。

賓州民主黨籍眾議員蘇珊‧維爾德(Susan Wild)表示，300到400名議員和國會工作人員在國會被暴徒包圍後，疏散至一個密閉空間避難，但多人拒絕戴口罩，宛如「新冠病毒超級傳染大會」。

維爾德說：「該房間內約半數人不戴口罩，就算有提供醫療用口罩，他們也拒戴。」她說，拒戴口罩者大多為共和黨人，尤其是最近選上的議員。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，國會遭衝撞當天，美國有3793人因新冠肺炎病歿，為疫情以來單日第二高。

JHU美東時間9日下午3時數據顯示，各州1月已通報200萬3618例新冠肺炎新增病例，另有2萬4260人死亡。

疫情以來，美國至少2211萬人確診，超過37萬人死亡；其中9日當天新增11萬5409例確診、死亡1346人。

CNN報導，白宮抗疫小組上周告訴各州，「除了英國變種病毒 在社區傳播之外，可能也有美國變種病毒在此發展。」

然而，CDC澄清，還沒發現證據。CDC發言人告訴CNN：「根據目前對新冠病毒的科學理解，很有可能在全球都演化出許多變異；很有可能在美國出現，但可能需要數周或數月辨識，造成美國近期確診激增的病毒，是否為類似在英國致災的單一變種病毒。」

「研究人員自新冠肺炎疫情開始之初，便已觀測美國疫情變化，去年11、12月蒐集了5700個樣本」；CDC發言人接著說：「迄今，無論是研究人員還是CDC分析員都還沒有在美國的病毒株中，發現類似英國B.1.1.7或南非B.1.351變種病毒的情況。」

英國和南非所見的變種病毒株，都已演化出更容易附著於人體細胞的棘蛋白，因此達到更高的傳播效率。