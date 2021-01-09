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佛奇：1月死亡病例會更多 白宮小組：非英國變種病毒恐已蔓延

編譯林梅婕／綜合8日電

全國新冠肺炎確診人數持續上升，白宮疫情小組表示，新的變種病毒很可能已經在美國本土蔓延；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也預測，未來幾周單日染疫死亡人數仍會持續上升，他呼籲民眾對疫苗接種計畫的執行能耐心等候。

白宮疫情小組指出，與去年春夏兩季相比，最近的確診人數和死亡率幾乎是論倍地成長；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，官方向各州發表的報告提及，一種不同於英國的變種病毒很可能已在社區中傳染，而且傳染力增強50%。

該報告強調，「愈強的病毒應該使用更強的預防措施，有效口罩的製作規範必須統一，並嚴格保持社交安全距離，否則變種病毒將使疫情更快速地惡化」。

不過聯邦疾病防治中心(CDC)發言人麥當諾(Jason McDonald)表示，「大量變種病毒同步在全球其他地方蔓延是很有可能的，但研究人員在去年11月至12月期間，透過美國本土蒐集到的5700份分析樣本中，都沒有發現像英國B.1.1.7病毒、或南非B.1.351病毒這樣的特定變種。」

此外，佛奇在7日的國家公共廣播電台(NPR)訪談中也說道：「我認為1月的疫情還會更加惡化」；如今全美單日死亡人數已破紀錄超過4000人，累積死亡人數也達到36萬人以上。

全美疫情升溫，各州也無一倖免；根據紐約時報(NYT)的分析數據指出，最近全國染疫死亡率最高的地區分別為懷俄明州和亞利桑納州，而佛羅里達州的單日確診人數也在7日破當地最高紀錄。

同時，由於疫苗接種的進度比預期落後，佛奇也希望民眾能耐心等候；聯邦政府原本期望可以在去年年底達到接種疫苗2000萬人的目標，但聯邦疾病防治中心(CDC)的統計顯示，全美目前僅超過590萬人接種第一劑新冠疫苗。

國家衛生研究院(NIH)局長柯林斯(Francis S. Collins)也呼應佛奇的看法，提醒民眾疫情在未來幾周仍會持續加劇，但隨著疫苗配送的速度加快，接種人數也明顯上升，第三周接種的人數已經比前兩周加起來的人還多。

疫情 疫苗 變種病毒

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