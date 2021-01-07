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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

打第一劑新冠疫苗3周後 德州1眾議員仍確診

編譯盧炯燊／綜合6日電
儘管多個國家已開始接種新冠疫苗，但病例仍然激增。(美聯社)
儘管多個國家已開始接種新冠疫苗，但病例仍然激增。(美聯社)

儘管多個國家已開始接種新冠疫苗，但病例仍然激增，變種病毒更加容易傳播。各國政府在面對對疫苗的大量需求，正在採取新的措施以阻止擴散，其中英國認為，接種第一劑後可提供一定程度的保護，因此建議推遲分配第二劑量，以使更多的人能夠獲得第一劑。

美國也出現類似的想法，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及衛生當局基本上已拒絕這個做法。世界衛生組織(WHO)5日也重申，應在21至28天之內接種兩劑輝瑞-BioNTech疫苗，才能發揮疫苗效用。

世衛組織免疫戰略諮詢專家組(SAGE)主席克拉維托(Alejandro Cravioto)表示，專家小組審議後建議，在21至28天內接種兩劑輝瑞疫苗。

另方面，德州共和黨籍聯邦眾議員布拉迪(Kevin Brady)在接種輝瑞新冠疫苗近三周後，檢測時呈陽性反應，成為第二位接種疫苗後仍受感染的國會議員，說明了在接種第二劑之前，疫苗的成效並不大。

布拉迪是眾院歲出入委員會主席，他在推特貼文表示，他按建議於12月18日接種第一劑輝瑞疫苗，在元旦接受檢測時呈陰性，但到了5日晚上，收到國會主治醫師通知呈陽性反應，需要自我隔離。

在此之前一天，德州另一位共和黨籍聯邦眾議員格蘭傑(Kay Granger)已宣布自己檢測呈陽性反應。她與布拉迪等多位國會議員，在上月都接種第一劑輝瑞疫苗。

輝瑞早在臨床測試時已表明，輝瑞-BioNTech的疫苗，第一劑僅有52%效力，在接種第二劑後效力會提高至95%。因此許多人擔心在接種第二劑之前，又或在第一劑的免疫功效發揮之前十天，也會感染新冠疫毒。這樣的擔心引起民眾並不信任疫苗。

疫苗 檢測 眾議員

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