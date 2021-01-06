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留不住人 全美遷出率前5城市 都在紐約、新澤西

編譯周芳苑／綜合5日電
2020年遷入人口最多的地區，是北卡的威明頓市(Wilmington)。(取自威明頓市府官網)
2020年遷入人口最多的地區，是北卡的威明頓市(Wilmington)。(取自威明頓市府官網)

搬家公司United Van Lines連續第44年進行的最新調查顯示，2020年全美遷離人口最高的五個城市，都位於紐約州和新澤西州

該搬家公司公布的年度全國遷徙研究(Annual National Migration Study)是以公司客戶為主要調查對象。調查顯示，位於紐約市近郊的納蘇郡／蘇福克郡地區(Nassau-Suffolk)和新澤西州的博根郡／百賽克地區，是遷出人口最多的兩個區，比例高達81%；其次是新澤西州首府翠登市(Trenton)，遷出比例為76%，紐約市和新澤西州紐瓦克市(Newark)遷出人數比例各72%。

遷入人口最多的地區是北卡的威明頓市(Wilmington)和愛達荷州波夕市(Boise)，遷入人數比例各79%和75%。

若依州評斷，新澤西州遷出人數高居排行榜高居首位，比率達70%；紐約緊接在後，遷出比率約67%，其後依序是伊利諾州67%、康州63%、加州59%。

人們傾向於往西、往南遷移；愛達荷州遷入人口占比例最高，達70%；其次庡序是南卡羅來納州的64%、俄勒岡州63%、南達科他州和亞利桑納州各62%。

3月至10月數據顯示，新冠疫情是搬遷的關鍵要素，提及疫情的受訪者中，60%擔憂自己和家人的健康，59%的人希望與家人住得更靠近，57%提到就業狀況或工作安排發生變化，另53%的人希望改變生活方式、改善生活品質。

綜觀調查報告，遷出排行榜第六至十名的城市和比例依序是：伊利諾州芝加哥(69%)，華盛頓州布瑞米頓(Bremerton)、康州橋港市(Bridgeport)和新澤西州密德薩士郡(Middlesex)並列，均為69%，伊利諾州雷克市(Lake) 68%。

遷入排名第六至十名依序是：田納西州諾克斯維爾(67%)、佛州墨爾本(Melbourne, 66%)、德州奧斯汀(Austin, 65%)、田納西州納許維爾(Nashville, 64%)、科羅拉多州科林斯堡(Ft. Collins, 64%)。

2020年遷入人口最多的地區，是北卡的威明頓市(Wilmington)。(取自威...
2020年遷入人口最多的地區，是北卡的威明頓市(Wilmington)。(取自威明頓市府官網)
2020年全美遷離人數最高的五個城市，都位於紐約和新澤西州。圖為紐約市曼哈頓街頭...
2020年全美遷離人數最高的五個城市，都位於紐約和新澤西州。圖為紐約市曼哈頓街頭。Getty Images)
2020年全美遷離人數最高的五個城市，都位於紐約和新澤西州。圖為紐約市曼哈頓街頭...
2020年全美遷離人數最高的五個城市，都位於紐約和新澤西州。圖為紐約市曼哈頓街頭。Getty Images)

新澤西州 紐約市 伊利諾州

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