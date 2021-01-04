新冠疫苗難登記 美民眾怨：不知何時何地能接種

全美聯邦配送的新冠疫苗都陸續到位，分發各州。但各州準備不及，民眾都尚未開始接種。圖為洛杉磯市一線工作人員的消防員上月28日在接種新冠疫苗。(美聯社)

新冠肺炎疫苗 釋出至今數周，無論聯邦或地方政府，都積極運作並以最快的速度協助民眾接種；然而，民眾在登記接種的過程中，卻面臨各種挫折和困難，也令他們感到失望。

佛羅里達布羅瓦郡(Broward County)年屆71歲的芭芭拉‧史列文(Barbara Shlevin)為了接種疫苗，截至12月30日已向當地衛生單位和醫療機構打過184通電話，卻仍無法接種疫苗，她忿忿不平地表示：「政府已準備好幾個月的時間，應該有更好的辦法才對。」

有些地區及醫療機構使用網路預約系統開放民眾登記，但預約系統卻經常額滿或甚至爆量造成系統癱瘓；還有些單位只使用臉書 (Facebook)開放預約，讓許多不知情的民眾錯過機會；而大多的接種單位則尚未公布，除了第一線醫療人員及年長者外，一般民眾無預約接種的管道。

此外，基於每個管轄區都有不同的規定，民眾對於疫苗要在什麼時候、什麼地方以及透過什麼方法才能預約接種更是一無所知，就連醫護人員也感到困惑；新澤西州 心理學家瑪拉‧迪布爾(Marla Deibler)就表示，她有許多同事都無法確定自己是否符合疫苗接種的資格。

有些州長則突如其來地宣布開放年長者及前線醫療人員以外的人接種疫苗，或讓第二批優些接種條件以外的人接種，導致地方衛生官員措手不及。

不過公衛署長(U.S. Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)說，疫苗接種的速度正在逐漸加快，過去兩天內已有150萬劑疫苗完成接種，因此他也樂觀看待疫苗接種的進度：「我告訴你，事情正在發生變化，而且所有疫苗團隊的人每天都非常努力的工作」。