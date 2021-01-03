喬州複選倒數48小時衝刺 川普、潘斯、拜登、賀錦麗出馬

民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)在喬治亞州聯邦參議員競選中，挑戰現任共和黨議員普度。(Getty Images)

喬治亞州參議員複選進入倒數階段，在已截止的提前投票 中，有破紀錄超過300萬選民完成投票，川普總統、總統當選人拜登、副總統潘斯和副總統當選人賀錦麗，也分別將在投票前48小時，依序造訪喬州 進行造勢，凸顯出這場選舉的激烈性和重要性。

目前聯邦參院席次共和黨 以50比48占上風，民主黨必須兩席全拿，才能阻止共和黨掌握多數優勢。兩黨造勢方由賀錦麗於3日率先出擊，前往薩凡納(Savannah)；拜登則將在4日，於亞特蘭大發表演說，力挺同黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)。

副總潘斯則預計在4日於亞特蘭大南方45哩的米爾納(Milner)的岩石泉教堂(Rock Springs Church)，為共和黨籍參議員普度(David Perdue)和凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)造勢。

喬治亞州共和黨聯邦參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)拚連任，2日在造勢活動上向選民致意。(路透)

同日川普將在喬州西北部的多爾頓(Dalton)發表演說。不過目前普度因曾感染新冠肺炎的競選團隊人員接觸，暫時接受隔離。

自11月3日總統大選過後，喬州已有超過7萬名新註冊選民。美國選舉計畫(US Elections Project)統計，已有300萬1017名選民提前投票，占喬州登記選民總數的38.8%。若兩席皆由民主黨候選人拿下，屆時參院投票雙方人數相當時，賀錦麗將握有關鍵一票(tiebreaking vote)。

亞特蘭大新聞憲政報(The Atlanta Journal-Constitution)則分析，提前投票以支持民主黨的民眾占多數。而在共和黨票源的郊區投票率較低，因此成為最後衝刺與造勢的重點。

潘斯將造訪的米爾納便是普度和羅夫勒的重要大票倉。根據「GeorgiaVotes.com」調查，總統大選時，該郡有70%的選民票投川普。該地區選民70%為白人，50歲以上人口更多達74%，為典型的共和黨票倉。