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台漁船涉雇虐奴工 美海關扣押漁獲

記者牟蘭／紐約報導

聯邦海關與邊境保護局(CBP)12月31日宣布，台灣連億興12號(Lien Yi Hsing No. 12)遠洋漁船因涉嫌欺詐、拖欠薪水、以工抵債等多項指控，被當局發布暫扣令，即日起扣押該漁船捕撈的所有漁獲；一份報告稱，該公司疑似利用非台灣籍船工的弱勢身分以牟取利益，其中一名船工投訴，他工作前四個月只拿到50元薪資。

CBP12月31日公布，經調查，執法人員發現，連億興12號遠洋漁船疑似以詐騙、拖欠薪水與以工抵債等方式雇用船員，因涉嫌雇用奴工，被發出暫扣令(Withhold Release Order)；在取得文件證明這些漁獲不涉及強迫勞工生產前，所有捕撈漁獲將被扣押在港口，不得入境。

CBP代理局長摩根(Mark A.Morgan)表示，隨著連億興12號的曝光，美國民眾應該警惕餐桌上的鮪魚與其他海產品，可能通過奴工打撈，「這種奴役形式應該被禁止。」

摩根說，CBP執法人員每天辛勤工作，避免讓非法產品入境，但仍有漏網之魚，他呼籲民眾不要從不明途徑購買低價產品，避免為不法分子提供資金來源，「請在那些有認證的零售店購買商品」。

根據綠色和平東南亞辦公室發布的「海上奴役」調查報告(Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas)，點名批評包括連億興12號的三艘遠洋漁船，涉嫌拖欠薪資、扣留護照、肢體暴力以及超時工作等不當對待非台灣籍船工。

報告中稱，連億興12號一名印尼漁工指控，他最初工作四個月一共只拿到50元薪水，但這一說法遭到該漁業公司否認。

除了連億興12號外，自2020年5月到8月期間，裕隆(Yu Long，姓名皆音譯)與台灣的達旺(Da Wang)遠洋漁船，因涉嫌雇用奴工捕魚，被當局發布暫扣令；另有九家出售假髮或棉花製品的中國工廠，因相同原因被CBP暫扣產品，截止2020財年，當局共發布了13個暫扣令。

CBP呼籲，若民眾發現任何非法貿易，可通過CBP的網上「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)、或致電(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。

CBP 台灣 東南亞

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